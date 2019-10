Monaco: What’s Yours is Mine kommt auf die Switch

Das Action/Adventure Monaco: What’s Yours is Mine erscheint noch diesem Monat für die Nintendo Switch. Majesco bringt den einstigen XBox 360 Titel als Complete Edition auf die Nintendo Switch.

In Monaco: What’s Yours is Mine führt Ihr Raubzüge aus. Ihr stellt eine Diebesbande zusammen und versucht das perfekte Verbrechen zu begehen. Hierbei stehen euch verschiedene Charaktere zur Verfügung, wie z.B. The Lookout, The Pickpocket, The Cleaner, The Mole oder aber auch The Redhead.

Ihr infiltriert Gebäude oder verursacht einfach nur Chaos mit Waffen. Sowohl ein Einzel- als auch ein Mehrspielermodus werden unterstützt. Monaco: What’s Yours is Mine erscheint am 22.10.2019.

