Kurz vor dem offiziellen Release hat Ubisoft den offiziellen Launch-Trailer für das Rennspiel The Crew 2 veröffentlicht. Der Racing-Titel wird diesen Freitag, den 29. Juni 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In dem Open-World-Rennspiel geht es nicht nur auf festem Untergrund, sondern auch auf dem Wasser und in der Luft zur Sache.

Mehr Details zum Spiel erhaltet ihr über den folgenden Launch-Trailer von Ubisoft:

Für diejenigen, die es nicht erwarten können, sich ins Spiel zu stürzen und noch vor allen anderen aufzurüsten, wird The Crew 2 ab dem 26. Juni eine exklusive Play-Early-Periode für alle Inhaber der Gold Edition starten. Die The Crew 2 Gold Edition beinhaltet zudem den Season Pass mit neuen Fahrzeugen, Outfits und vielem mehr.

Quelle: Ubisoft