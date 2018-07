Das Phänomen Minecraft hält weiterhin an. So konnte das Aufbau-Spiel im Dezember 2017 auf allen Systemen 74 Mio. monatlich aktive User vorweisen. Das hat Helen Chiang, Head of Minecraft bei Microsoft, in einem Interview bestätigt. Ein neuer Rekord.

Zudem verriet Chiang, dass mittlerweile mehr als 144 Mio. Einheiten des Spiels auf allen Plattformen verkauft werden konnten. Für Aufwind sorgte mit Sicherheit auch die Umsetzung für Nintendo Switch, welche (in Japan) die Liste der 30 meistverkauften eShop-Titel für 2017 anführt. Auch in 2018 soll es für Minecraft-Spieler viele spannende Neuerungen geben.