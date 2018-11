Schon im Vorfeld zur XO18 gab es, vor allem in Verbindung mit Obsidian viele Gerüchte Microsoft habe sich wieder auf Einkaufstour begeben und einige neue Zugänge für die Microsoft Studios aufgekauft. Damit sollte der Mangel an Exklusives auf der Xbox One und der nächsten Generation gemindert werden. Seit vorhin die Inside Xbox Sendung von der XO18 beendet wurde wissen wir mehr.

inXile Entertainment wird Teil der Microsoft Studios

Mit Wasteland 3 und ähnlichen Titeln sind die Herren und Damen von inXile Entertainment auf der Xbox keine gänzlich unbekannten. Als Teil der Microsoft Studios werden dann natürlich auch deren künftige Spiele im First party Portfolio ab Launch im Gamepass erscheinen. Zur Website des Studios geht es hier über den Link.

Obsidian Entertainment wird Teil der Microsoft Studios – Die Gerüchteküche hatte recht

Schon zuvor wurde oft vermutet Microsoft könnte einen Kauf von Obsidian Entertainment anstreben. Die Gerüchte sollten Recht behalten. Die Schöpfer von Titeln wie Star Wars: The Old Republic oder Pillers of Eternity sollten eine Menge frischen Wind in das First-Party-Repertoire auf Xbox Konsolen bringen.