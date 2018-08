Neuer Monat – Neue Spiele! Diese Devise gilt auch für den Xbox Game Pass. Microsoft Xbox hat nun einige neue Spiele angekündigt, die im August für den Xbox Game Pass erscheinen werden. Alle Spiele sind ab sofort über das Programm verfügbar und können heruntergeladen werden.

– Ryse: Son of Rome

– The Escapists: The Walking Dead

– Hitman: Season 1

– Dandara

– Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure

Damit sind nun bereits über 100 Spiele für das Abo-Programm auf der Xbox One verfügbar, Tendenz steigend!

Quelle: Microsoft