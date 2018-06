Metroid Samus Returns mit Wendecover in Collector’s Edition

Die Collector’s Edition von Metroid Samus Returns wird ein cooles Wendecover enthalten. Damit wird aus dem Actionspiel für Nintendo 3DS kurzerhand das Gameboy-Spiel Metroid II: Return of Samus.

The Metroid: Samus Returns cover is reversible to make it look like the original Game Boy game. Neat! pic.twitter.com/Gtemuh78xw

— Andre Segers (@AndreSegers) 29. August 2017