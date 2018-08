Deep Silver und 4A Games haben heute die Metro Exodus Aurora Limited Edition angekündigt. Die Sammleredition wird zeitgleich mit dem Hauptspiel am 22. Februar 2019 erscheinen. Die Vorbestellung soll in Kürze bei teilnehmenden Händlern möglich sein.

Inhalte der Metro Exodus Aurora Limited Edition:

– Spiel Metro Exodus

– Metro Exodus Expansion Pass (Inhalte sind noch nicht bekannt)

– Steelbook

– „The World of Metro“ Artbook

– Spezielle Metallgehäuse-Verpackung, inspiriert von der Aurora – der Dampflokomotive, mit der Artyom und seine Begleiter im Spiel durch das postapokalyptische Russland reisen.

Vorbesteller auf Xbox One erhalten einen digitalen Code für Metro 2033 Redux, PS4-Vorbesteller bekommen ein dynamisches PS4 Theme spendiert.

Wer Metro Exodus anspielen möchte, bekommt in der kommenden Woche auf der gamescom 2018 die Möglichkeit dazu. Am Stand von Deep Silver (Stand B011 in Halle 9) wird der Shooter erstmals spielbar sein.