Heute geht Konamis neuestes Projekt Metal Gear Survive an den Start und bricht damit mit einigen bekannten Tugenden der MEtal Gear-Reihe.

Metal Gear Survive knüpft an das Ende von METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES an. Durch ein mysteriöses Wurmloch werden die Spieler in eine gefahrvolle, feindliche Welt voller biologischer Bedrohungen gezogen, in der sie überleben und einen Weg zurück finden müssen. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen tödliche Kreaturen, sondern auch um das Erforschen der Umgebung, um die Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen, welche sie benötigen, um am Leben zu bleiben. Die gewonnenen Materialien werden genutzt, um Waffen, Gebäude und andere nützliche Gegenstände zu erstellen, ebenso wie zur Entwicklung des Base Camps. Diesem können Anlagen für den Anbau von Nahrungsmitteln und zur Tierzucht hinzugefügt werden. Neben bekannter Ausrüstung wie den Walker Gears und Fulton Ballonen entwickeln die Spieler auch neue Waffen, mit denen sie die Horden an Kreaturen bekämpfen und sich in der feindlichen Umgebung behaupten.

Der Launch-Trailer zu Metal Gear Survive:

Fans werden belohnt!

Einen Tag nach der offiziellen Veröffentlichung startet eine befristete Login-Aktion: Ab dem 23. Februar können Spieler dadurch diverse Boni erhalten. Zusätzlich dürfen sich User auf für den kommenden Monat geplante, neue Inhalte freuen, wie etwa neue Events, Koop-Missionen und andere erweiterte Features.

Metal Gear Survive ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Konami