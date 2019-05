Nintendo hat im Land der aufgehenden Sonne allen Grund zum Lachen. Wie nun bekannt wurde, konnte sich die Nintendo Switch in Japan seit ihrer Veröffentlichung im März 2017 mittlerweile häufiger verkaufen als die PlayStation 4. Letztere kam in Japan bereits am 22. Februar 2014 auf den Markt und hat somit einen zeitlichen Vorsprung von über drei Jahren.

Nichtsdestotrotz konnte sich die Nintendo Switch seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2017 rund 8.125.637 Mal verkaufen. Während die PlayStation 4 zum jetzigen Zeitpunkt bei 8.077.756 Einheiten liegt. Ein Meilenstein, denen viele Nintendo mit der Switch sicherlich nicht zugetraut hätten.

Quelle: NintendoSoup