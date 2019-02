MECHSTERMINATION FORCE für Nintendo Switch angekündigt

Bertil Hörberg, seines Zeichens Gründer von Hörberg Productions, hat mit Mechstermination Force ein brandneues Projekt für die Nintendo Switch angekündigt. Zuvor zeichnete sich Hörberg für die beiden Gunman Clive-Spiele verantwortlich, die auf diversen Nintendo-Systemen erschienen sind.

Mechstermination Force ist ein Action-Plattformer, in dem ihr riesige Bosse bekämpft und dabei einen Gameplay-Mix aus Contra und Shadow of the Colossus meistern müsst. Der Titel soll bereits im Frühjahr auf Switch erscheinen und präsentiert sich hier in einem ersten Video: