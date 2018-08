Nintendo hat heute einen brandneuen Trailer zum kommenden Nintendo Switch-Spiel Mario Tennis Aces veröffentlicht, welches am 22. Juni 2018 hierzulande erscheinen wird. In dem neuen Video zum Spiel wird der das Pre-Launch-Turnier vorgestellt, welches euch die Möglichkeit gibt das Spiel bereits vor dem Release auszuprobieren.

Mario Tennis Aces Trailer auf Youtube:

Das zweitägige Online-Turnier, startet am 1. Juni 2018 und ist komplett kostenlos. Angehende Tennis-Pros können in dem Turnier einen von vier spielbaren Charakteren auswählen und sich in der Rolle von Mario, Prinzessin Peach, Yoshi oder Bowser in packende Multiplayer-Matches stürzen. Je nachdem, wie gut sie den virtuellen Schläger schwingen, gewinnen sie im Verlauf des Wettbewerbs immer mehr Punkte. Und wer genug Punkte macht, kann sich in dieser Demo-Version bis zu fünf zusätzliche Charaktere freispielen.

Neben dem Online-Turnier bietet die Demo außerdem die Möglichkeit zu einem Einzelspieler-Training. In einem Solo-Tennismatch können sich die Spieler an einem computergesteuerten Gegner messen. Aber egal, ob online gegen andere Nintendo-Fans oder allein gegen die Konsole – in jedem Fall gibt’s als Belohnung eine Extra-Latzhose für Mario, die er später auch in der Vollversion des Spiels tragen kann.

Die Demo-Aktion startet am Freitag, dem 1. Juni, um 16:00 Uhr und endet am Montag, den 4. Juni, um 0:59 Uhr.

Quelle: PM Nintendo