Mario Tennis Aces Infos – Neue Details von der E3

Im Treehouse Live hat Nintendo neue Mario Tennis Aces Infos veröffentlicht. Zu sehen war erstmals der neue Story-Modus des Spiels. Darin steuert ihr Mario, der verschiedene Missionen und Aufgaben absolvieren muss.

Während ihr in der Story voranschreitet, steigt ihr im Level auf und schaltet so neue Ausrüstungsgegenstände im Shop frei. Dabei erwarten euch verschiedene Herausforderungen wie Hindernisse, Wetterbedingungen und sogar Bosskämpfe.

Gezeigt wurde Petey Piranha, der euch mit fiesen Tornados zusetzt. Diesen besiegt ihr, indem ihr ihm lange genug Stand haltet, damit er seine Schwachstelle offenbart. Außerdem wurden im Stream zwei neue Charaktere für Mario Tennis Aces vorgestellt.



Koopa Troopa erscheint am 01. August 2018 und wird für alle Spieler freigeschaltet, die an der Online-Demo Anfang Juni teilgenommen haben. Blooper erweitert das Lineup zudem ab September. Erscheinen wird Mario Tennis Aces am 22. Juni 2018.