Nintendo wird drei neue Charaktere als Mario Tennis Aces Gratis-DLC veröffentlichen, wie man nun auf Twitter bekannt gab. Die Japaner wollen das erst kürzlich veröffentlichte Tennis-Spiel langfristig unterstützen und neue Inhalte liefern, im Herbst 2018 wird es dazu drei neue Charaktere als kostenlosen Download geben.

Demnach treten Diddy Kong, Birdo und Koopa Paratroopa dem Roster bei und das sogar komplett kostenlos! Welchen Spielstil die drei neuen Figuren nutzen und wann genau sie erscheinen, verrät Nintendo allerdings noch nicht.

Diddy Kong, Birdo, and Koopa Paratroopa will swing into action this fall as free playable characters in #MarioTennis Aces! Available now for #NintendoSwitch. https://t.co/Y64e3vgs0v pic.twitter.com/gKkwVNJfxz

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 29. Juni 2018