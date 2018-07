Mario Kart 8 Deluxe > Update bringt Link aus Breath of the Wild

Mario Kart 8 Deluxe gehört wahrscheinlich mit zu den beliebtesten Fun-Racer der heutigen Zeit. Umso weniger überraschend ist es, dass der Titel regelmäßig mit Updates versorgt wird. Mit Update 1.6.0 für das spaßige Rennspiel veröffentlicht, welches euch Link und das Master Cycle Zero (Bike) aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild über die Piste heizen lässt. Dazu spendiert Nintendo natürlich noch die passenden Reiter und einen angemessenen Gleiter.

Trailer

