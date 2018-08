Die gestrige Super Smash Bros. Direct startete mit einer dramatischen Szene, in der unser Liebling Luigi der Sense des Todes aus Castlevania zum Opfer fiel und einen qualvollen Tod starb. Im Verlauf der Direct wurdet ihr Zeuge davon, wie Luigis arme Seele seinen leblosen Körper verließ. Ruhe in Frieden, grüner Mario.

Selbstverständlich sind wir alle in Sorge um den Klempner mit der grünen Kappe. Ist das das Ende für Luigi? Wird er niemals wiederkehren? Wie durch ein Wunder hat Luigi überlebt, was Nintendo auch via Twitter bestätigt.

Luigi is okay — Nintendo UK VS (@NintendoUKVS) 8. August 2018

Von daher… weitermachen!