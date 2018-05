Lobend: The Witcher Entwickler CD Projekt RED ist bei Cyberpunk 2077 gegen Miktrotransaktionen

Gerade zum Release von Star Wars: Battlefront II entstand ein wahrer Shitstorm um die sogenannten Lootboxen. So soll es möglich gewesen sein, sich durch das Ausgeben von echtem Geld diverse spielerische Vorteile zu sichern. CD Projekt RED, seines Zeichens Entwickler von The Witcher und dem in der Zukunft erscheinenden Cyberpunk 2077, äußert sich jetzt zu dem Thema und geben Fans einen Grund zur Freude!

Schon im dritten Abenteuer von Geralt von Riva sind die Entwickler eine vorbildliche Schiene gefahren. Somit gab es viele kostenlose DLCs und die kostenpflichtigen Addons waren so umfangreich, wie manche Vollpreistitel anderer Publisher. Und auch beim neuesten Werk Cyberpunk 2077 scheint das polnische Entwicklerstudio ihrer Meinung zu Mikrotransaktionen und Lootboxen treu zu bleiben:

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others.

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 19. November 2017