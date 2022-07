LIVE A LIVE, das einzigartige Rollenspiel, ist erstmals in Europa erhältlich und erstrahlt in HD-2D-Grafik

Die Spieler:innen unternehmen eine fesselnde Reise durch die unterschiedlichsten Epochen der Geschichte

Mit Stimmungsvoller HD-2D-Grafik und überarbeitetem Soundtrack erstrahlt das klassische Abenteuer in neuem Glanz

Ursprünglich nur in Japan für Super Famicom erschienen, können nun erstmals auch Spieler:innen in Europa in LIVE A LIVE eintauchen

Viele Helden, viele Geschichten, viele Leben, die es zu leben gilt! Auf Nintendo Switch erstrahlt das Spiel in HD-2D-Grafik – ein Stil, der bereits TRIANGLE STRATEGY und OCTOPATH TRAVELER ausgezeichnet hat.

Weitere Eindrücke zum Spiel zeigt der Trailer:

In mehreren Kapiteln erzählt LIVE A LIVE eigenständige Geschichten, jede mit einzigartigen Spielmechaniken, Orten und Charakteren. Die Spieler:innen können ihr Abenteuer individuell gestalten, indem sie entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Kapitel aufschlagen: Beginnen sie im Wilden Westen als Streuner, auf dessen Kopf eine Belohnung ausgesetzt ist? Oder lieber als Shinobi, der in der Dämmerung des Edo-Japans eine geheime Mission übernimmt? Für welches Kapitel sie sich auch entscheiden: Jeder Charakter bringt eine Reihe individueller Fähigkeiten für das rundenbasierte Kampfsystem mit.

LIVE A LIVE für Nintendo Switch wurde von Takashi Tokita produziert. Er war als Director bereits für das Originalspiel verantwortlich und ist bekannt für seine Arbeit an CHRONO TRIGGER und FINAL FANTASY IV.

Quelle: PM Nintendo