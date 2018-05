LITTLE NIGHTMARES Complete Edition ab heute für Nintendo Switch verfügbar

Endlich hat es LITTLE NIGHTMARES in der Complete Edition auch auf die Nintendo Switch geschafft. Das atmosphärische Werk von den Tarsier Studios ist bereits im letzten Jahr für die PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Auf der Switch erhaltet ihr das gesamte Spiel mit all seinen Zusatzinhalten nun in einem Gesamtpaket für zuhause und unterwegs.

Little Nightmares Complete Edition Switch Trailer auf Youtube:

https://youtu.be/Q5J5BP4wgyo

Features der Nintendo Switch Edition

Die LITTLE NIGHTMARES Complete Edition bietet im Handheld-Modus eine Auflösung von 720p (hochskaliert) und 30 FPS. Im TV-Modus ist eine Auflösung von 720p (nativ) und 30 FPS möglich. Zudem beinhaltet die Edition alle zusätzlichen Geschichten des Geheimnisse des Schlunds Expansion Packs. Spieler können die unterschiedlichen Geschichten durch die Augen der kleinen Six oder dem Ausreißer Kid erleben. Außerdem ist der frühere Pre-Order Bonus, die umgedrehte Teekanne und die Scarecrow-Maske, enthalten. Durch das Scannen des PAC-MAN amiibos können Spieler die exklusive Pakku-Maske freischalten.

Quelle: PM Bandai Namco