In wenigen Tagen, genauer gesagt am 26. Februar 2019 veröffentlicht Codemasters das neue Rallye-Spektakels DiRT Rally 2.0. Passend dazu ist heute der offizielle Launch-Trailer zum Spiel an den Start gerollt, den wir euch keinesfalls vorenthalten möchten.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Die Rallye-Simulation erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Februar 2019 im Handel. Wer ab dem 22. Februar 2019 bei ausgewählten Händlern zur Deluxe Edition greift, sichert sich einen Vorabzugang und kann bereits früher über die Pisten düsen.

Quelle: Codemasters