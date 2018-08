Landwirtschafts-Simulator 19 – Neuer Trailer zur Gamescom veröffentlicht

Im Rahmen der seit heute stattfindenden Gamescom 2018 haben Giants Software und Focus Home Entertainment einen neuen Trailer für ihren Landwirtschafts-Simulator 19 veröffentlicht. Der neue Farming Simulator 19 Trailer soll vor allem einen Ausblick auf die Karten und einige neue Features der diesjährigen Ausgabe gewähren.

Immer mehr, immer größer – Der Landwirtschafts-Simulator 19

Der neue Teil der Farming Simulator Reihe wird nochmals einen größeren Fuhrpark, und damit den bisher größten der Reihe, bieten. Außerdem erweitert der Landwirtschafts-Simulator 19 sein Repertoire um weitere Feldfrüchte, die sich anbauen lassen und um reitbare Tiere. Damit setzt der Entwickler im neuen Trailer zur Gamescom 2018 einen weiteren Marker. Und dieser der zeigt erneut in welche Richtung die Serie sich entwickelt. Es wird weiter daran gearbeitet mehr von allem zu bieten und damit noch mehr Aktivitäten und Details ins Spiel zu integrieren.

Wie der neue Gamescom Trailer dies alles verdeutlicht seht ihr hier:

Reitbare Pferde und erneuerte Grafik

Rundum will sich der Landwirtschafts-Simulator 19 in erneuerter Grafikpracht präsentieren. Hobby Landwirte werden damit noch mehr Details an Geräten und der Spielumgebung genießen können. Dies ist nun zwar bereits einige Tage bekannt, wird aber gerne immer wieder erwähnt. Wie natürlich auch die reitbaren Pferde, welche der Farming Simulator 19 erstmals bereitstellt.

Hier findet ihr den LWS 19 auf der Gamescom

Wenn Ihr nun selbst einmal sehen wollt, was der Landwirtschafts-Simulator 19 zu bieten hat und ein Tag auf der Gamescom 2018 schon gebucht ist, dann könnt ihr diesen am Stand B-021 in Halle 8 finden. Ansonsten ist auch der Release am 20. November auf PC, Xbox One und Playstation 4 in greifbarer Nähe.