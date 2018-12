Mit den letzten Neuerscheinungen zum Jahresende möchten wir uns, was die Releaseliste angeht, von euch für 2018 verabschieden. Bereits jetzt geben die zugrundeliegenden digitalen Stores, abgesehen von Nintendos eShop, der dafür an Klasse einspart, keine 5 Spiele mehr her, sodass dieses Format in die wohl verdiente Weihnachtsruhe geht, euch 2019 allerdings wieder erwartet. Reinklicken lohnt dennoch. Wir planen diverse Feiertags-Specials, wie beispielsweisedas Spiel des Jahres und mehr.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen zum Jahresende im eShop der Nintendo Switch

Firewatch – Montag, 17. Dezember 2018

Als Brandwächter lebt ihr hier euer Leben alleine in der Wildnis der USA. Das preisgekrönte Indie Game findet noch dieses Jahr seinen Weg auch auf die Nintendo Switch.



– Montag, 17. Dezember 2018 Als Brandwächter lebt ihr hier euer Leben alleine in der Wildnis der USA. Das preisgekrönte Indie Game findet noch dieses Jahr seinen Weg auch auf die Nintendo Switch. Sheltered – Dienstag, 18. Dezember 2018

Haltet eure Liebennach der atomaren Katastrophe im Bunker am Überleben. Ein etwas anderes Spiel für Klaustrophobie- und Survival-Fans.

– Dienstag, 18. Dezember 2018 Haltet eure Liebennach der atomaren Katastrophe im Bunker am Überleben. Ein etwas anderes Spiel für Klaustrophobie- und Survival-Fans. Wondershot – Samstag, 22. Dezember 2018

Interessanter Couch-Multiplayer. Passend für die Festtage, an denen die gesamte Familie zusammenkommt. Aus der Draufsicht dürft ihr eure Family abballern. Einfallswinkel ist Ausfallswinkel und ihr habt nur eine Rüstung,

– Samstag, 22. Dezember 2018 Interessanter Couch-Multiplayer. Passend für die Festtage, an denen die gesamte Familie zusammenkommt. Aus der Draufsicht dürft ihr eure Family abballern. Einfallswinkel ist Ausfallswinkel und ihr habt nur eine Rüstung, Koloro – Samstag, 22. Dezember 2018

Mit PreisenüberhäufterIndie-Plattformer. Sieht gut aus. Nur die Story wirkt leicht abgedroschen.Einmalmehr wird ein Familienmitglied gesucht. Dieses Mal eine Schwester. Das Gameplay mit nur einer Taste ist dafür umso einzigartiger.

– Samstag, 22. Dezember 2018 Mit PreisenüberhäufterIndie-Plattformer. Sieht gut aus. Nur die Story wirkt leicht abgedroschen.Einmalmehr wird ein Familienmitglied gesucht. Dieses Mal eine Schwester. Das Gameplay mit nur einer Taste ist dafür umso einzigartiger. Overdriven Reloadet: Special Edition – Montag, 31. Dezember 2018

Das Arcade Shoot em Up könnte Fans erfreuen. In diese Liste hat es sich allerdings deshalb geschlichen, weil esmit dem Releasean Silvester das letzte Spiel des Jahres im eShop ist.

Die wichtigsten Neuerscheinungen zum Jahresende im Microsoft Store der Xbox One

Asdivine Hearts II – Freitag, 21. Dezember 2018

Das einzige Spiel, welches der Microsoft Store zum Redaktionsschluß noch für 2018 gelistet hatte. Schlechter oder besser wird es dadurch nicht. Ein klassisches RPG, welches grafisch an alte Zelda-Teile erinnert.

Die wichtigsten Neuerscheinungen zum Jahresende im Playstation Store der Playstation 4

Zum Redaktionsschluß war im Playstation Storeleider kein Release für dieses Jahrmehr gelistet. Sicherlich findet sich in der umfangreichen Spielebibliothek aber noch der eine oder andere Hit für die Feiertage, den ihr bishernoch auf eurem pile of shame habt.

Den Anhängern aller Systeme einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen Wunsch für 2019: Make Love, not console war.