Die Neuerscheinungen in KW 05 stehen voll im Zeichen Disneys. Mit Kingdom Hearts 3 werden viele unter euch gar kein weiteres Spiel mehr benötigen. Wir haben uns die Freiheit genommen den Überblick über die wichtigen Releases der Woche dennoch etwas ausführlicher zu gestalten. Für uns ist es vor allem eine Woche der kleinen Preise und Schätze. Denn vieles ist günstig, was diese Woche in den Stores erscheint. Das heißt aber nicht immer es ist schlecht. So wollen wir euch zum Beispiel Animal Super Squad ans HErz legen, welches wir aktuell für euch auf der Xbox testen. Kleiner Preis aber ganz viel Spaß. Mehr erfahrt ihr noch im Laufe der Woche im Test.



Die wichtigen Neuerscheinungen in KW 05 im eShop der Nintendo Switch

Sphinx and the Cursed Mummy – Dienstag, 29. Januar 2019

Hier bringt THQ Nordic ein Action Adventure auf die Switch, welches sich das alte Ägypten zum Thema genommen hat. Rein grafisch kein Highlight, das Spielprinzip mit der eher unterrepräsentierten Thematik könnte sich allerdings als gut herausstellen.

Der Sidescroller lässt euch ein Raumschiff im modernen Look steuern. Klassisch geht es immer von links nach rechts. Normalerweise kein Titel, der in eine Liste besonders interessanter Veröffentlichungen muss. Durch den wirklich sehr günstigen Preis von unter 2 Euro wird Hyperide allerdings für Genre-Fans äußerst interessant.

Ein etwas anderes Flugzeug Spiel in Topdown Perspektive. Selbst versteht es sich als „Flugzeug Rouge-like“. Was wir davon halten könnt ihr in unswerem Test der früher schon erschienenen Xbox One Version nachlesen.

Dieser Titel schließt eine Lücke auf der Nintendo Switch. New Star Manager ist nämlich ein Fußball Manager Game. Zwar ohne offizielle Lizenzen, dafür aber für vergleichsweise kleines Geld helft ihr den New Star FC an die Spitze der Fußballwelt zu bringen. Hauptsache ihr hinterzieht hinterher keine Steuern.

Nachschub für Nintendo Switch-Strategen. Im Rundenbasierten Strategie-Survival Spiel erkundet ihr eure Umwelt. Diese beherrbergt allerhand Gefahren und mythische Wesen. Vielleicht auch für RPG-Spieler thematisch einen Blick wert.

Die wichtigen Neuerscheinungen in KW 05 im Microsoft Store der Xbox One

Genesis Alpha One – Dienstag, 29. Januar 2019

Rougelike-Gameplay, Raumschiffbau, Erkunden fremder Welten und eine Menge First-Person-Shooter-Action. Dieses Spiel will alles bieten. Ob es dies schafft könt ihr ab heute selbst testen. Zum Preis von nur 29,99€ geht ihr hierbei sogar ein überschaubares Risiko ein.

Ein Spiel, welches keiner großen Worte bedarf. Sowohl auf der Xbox, als auch auf der Playstation dürft ihr hier ins RPG-Abenteuer starten, das nicht voller mit „Disneymagie“ sein könnte.

Ihr führt eure Armeen und passt Schlachtfelder an eure BEdürfnisse an. Kundenbasierte Strategie mit Crossplay zu anderen Plattformen wie der Nintendo Switch. Lediglich die Playststion ist noch außen vor, da ein Release ungewiss ist.

Cooler Physik-Plattformer zum kleinen Preis. Mit Leveleditor und daher praktisch endlosem Umfang. Für Xbox exklusiv ist die Mixer-Integration. Bis zum Release ist auch unser Test fertig, den ihr dann hier nachlesen könnt. Vorweg: Wie Wertung wird vorraussichtlich im oberen Bereich liegen.

Ohnezahn und Co geben die Vorlage für dieses Lizenzsspiel, mit dem ihr wohl vor allem eure kleinen Geschwister oder eure Kinder glücklich machen könnt. Hoffen wir sehr, dass es gelungen ist und nicht eine der gewohnt mittelmäßigen Animations- Ports.

Die wichtigen Neuerscheinungen in KW 05 im Playstation Store der Playstation 4