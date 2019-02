Die Neuerscheinungen in KW 08 stehen ganz im Zeichen des Freitags. Nicht nur, aber auch weil Anthem an diesem Tag erscheint. Auch sonst erscheint nahezu alles am Freitag. Das Highlight dürfte aber selbstverständlich Anthem sein. Wir werden euch unseren Eindruck zu Anthem noch in einem Test vermitteln. Bis dahin helfen euch vielleicht unsere 7 Einsteiger-Tipps dabei besser ins Spiel zu finden.



Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 08 im eShop der Nintendo Switch

Blaze Rush – Dienstag, 19. Februar 2019

Wer alte Topdown Rennspiele mit Items und vergleichsweise hübscher Grafik am PC geliebt hatte, der kann hier für kleines Geld ein Revival erleben. Mit bis zu 8 Spielern bietet Blaze Rush sogar einen Multiplayer, was heute nicht selbstverständlich im Genre erscheint.

Das Topdown Flug-Shooter Spiel mit Tower Defense Elementen kommt in einer Complete Edion inklusive aller DLCs nochmals auf die Switch. Wer bislang noch am Überlegen war kann hier fünf Euro sparen, im Vergleich zum Einzelkauf aller Inhalte. Alle anderen bekommen die DLCs übrigens für je 5 Euro ebenfalls ab heute zum Kauf angeboten. Dies gilt auch für das ebenfalls ab heute erhältliche Hauptspiel.

Das 1st Person Rätselspiel findet seinen Weg auch auf Nintendo Switch. Denkspielfreunde finden hier unter Garantie eine Herausforderung, die einige Stunden Vergnügen bereitet. Vor allem der Vorgängerteil war auf an deren Plattformen sehr gefeiert worden.

Freunde des klassischen Point n Click Adventures sollten hier einen Blick riskieren. Vor allem da das Genre seit Telltale und Co in dieser Form gar nicht mehr so häufig erscheint.

Mit Warplanes: WW2 Dogfight erscheint ein Luftkampf-Spiel auf Nintendo Switch. Dieses ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Denn das Genre ist heutzutage vergleichssweise rar und der Titel ist mit knapp 10 Euro auch ausgesprochen kostengünstig, sodass selbst ein Fehlkauf zu verkraften wäre.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 08 im Microsoft Store der Xbox One

Almost There – Dienstag, 19. Februar 2019

Plattformer, bei dem alles auf Präzision ankommt. Weiche den Sägeblättern aus und schaffe den Weg ans Ziel. Absoluter Hardcore-Plattformer, der nichts für weniger frusstresistente Gemüter ist.

Das Strategiespiel erscheint zeitgleich übrigens auch auf den beiden anderen Konsolen, konnte sich hier aber nicht in unsere Top 5 qualifizieren.

Roguelike RPG mit Action Charakter in interessanter Optik. So oder so ähnlich sehen die Entwickler ihr Machwerk. Wie gut diese Mischung gelungen ist dürft ihr ab heute testen. Denn heute dürft ihr in den Dungeon Doom absteigen und Monster bekämpfen.

Käufer der digitalen Deluxe Edition haben ein Wochenende Vorsprung und dürfen ab heute ins Spiel starten. Alle anderen können das heiß erwartete Rally Spiel dann nächste Woche erneut in der Release-Liste suchen.

Electronic Art’s Destiny? BioWare-Würdige Story? ImVorfeld wurde nicht wenig diskutiert und überlegt. Nachdem verschiedene Pre-Release Phasen bereits durchlaufen sind erscheint Anthem heute offiziell für jeden und darf sich beweisen. Wir haben euch im Übrigen bereits 7 Tips zum Start ins Spiel bereitgestellt, die den Einstieg auf jeden Fall erleichtern.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 08 im Playstation Store der Playstation 4