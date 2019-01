Das neue Jahr 2019 hat langsam an Fahrt aufgenommen und auch die Spielelandschaft verlässt die Winterstarre. Mit den Neuerscheinungen in KW 03 wird es daher Zeit unsere wöchentliche Releaseliste wieder zum Leben zu erwecken, mit der wir euch auch durch 2019 begleiten möchten. Findet ihr eines der wenigen bisher erschienen Spiele so wichtig, dass ihr findet man sollte es dennoch unbedingt erwähnen? Dann lasst es uns unter diesem Artikel auf unserer Facebookseite wissen.

Die Top 5 Neuerscheinungen in KW 03 im eShop der Nintendo Switch

Forever Forest – Montag, 14. Januar 2019

Das Survival-Action-RPG bringt eine erfrischende Optik. Ihr bereist einen Wald der in ewiger Dunkelheit liegt und versucht das Licht zurück zu bringen. Mythisch!

Einen Klassiker des Survival-Action.Genres bringt Capcom hier auf die moderne Switch. Nachgearbeitet wurde vor allem bei der Steuerung, die nun laut Shopbeschreinung leichter von der Hand gehen soll.

Fans des Bridge Constructor könnten mit diesem recht offensichtlichen Klon einige schöne Stunden verleben. Ans Original wird der Titel vorraussichtlich aber nicht heranreichen.

Wer Trials mit etwas Retro-Look und durchgedrehter Physik in einen Topf wirft und umrührt, der bekommt mit Old School Racer 2 ein günstiges Machwerk, welches die Wartezeit auf Rising verkürzt.

Nachschub für alle Freunde von Streetfighter und Co. Dieses mal prügelt ihr euch als Gott mit anderen Göttern. Dieses Spielkonzept ist nicht neu, bringt aber durchaus Abwechslung ins Genre und darf zum recht günstigen Preis risikolos einfach mal getestet werden.

Top 5 Neuerscheinungen in KW 03 im Microsoft Store der Xbox One

The Grand Tour Game – Dienstag, 15. Januar 2019

Amazon bringt unter dem Label Amazon Games sein eigenes Spiel zur Serie auf die Konsole. Ob es spielerisch ein Highlight wird muss sich noch zeigen. Eine Fanbase wäre sicherlich vorhanden. Erscheint auch für die Play Station 4.

Einen Klassiker des Survival-Action.Genres bringt Capcom hier auf die moderne Konsolengeneration. Nachgearbeitet wurde vor allem bei der Steuerung, die nun laut Shopbeschreinung leichter von der Hand gehen soll. Grafisch allerdings auf dem Stand von 2001.

Ein kleines Open World RPG mit hübscher Optik und Survival Mechaniken. Ein Test hier bei uns ist bereits in Arbeit und wird euch mehr verraten.

Coop-Farming Spiel mit knuffiger Grafik. Wir hoffen auf ein Stardew Valley mit von vorn herein geplantem Multiplayer in alternativer Grafik, die auf den Pixel-Charme verzichtet.

Nach den anderen Platttformen erscheint die Fortsetzung des Fan Lieblings nun auch für die Xbox One. Na dann, es wollen Gegner vermöbelt werden.

Top 5 Neuerscheinungen in KW 03 im Playstation Store der Playstation 4