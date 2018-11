Die Neuerscheinungen in KW 48 lassen euch etwas aufatmen, nachdem die letzten Wochen ein Feuerwerk an ganz großen Namen waren. Unter den zahlreichen Releases dürfte sich dennoch für fast jeden etwas finden. So freuen sich Spieler auf Xbox und Playstation auf Ride 3 und auf Nintendo Switch kann MudRunner eine Lücke im Angebot schließen. Die wichtigen Neuerscheinungen in KW 48 in den Stores der Konsolen haben wir wie jede Woche für euch herausgefiltert.

Neuerscheinungen in KW 48 auf der Nintendo Switch

Mordheim: Warband Skirmish – Montag, 26. November 2018

Klassisch inspiriertes RPG mit wenig liebevoller Präsentation. Dies muss spielerisch ja noch nichts heißen.

Switch Portierung eines Simulations-Hits. Einen Test lest ihr hier bei uns .

Beat em Up Retro-Gefühle und ganz viel Pixelgrafik. Der Port für die Switch umfasst 11 Charaktere und einen Coop für immerhin vier Spieler, was den Titel für Familien wieder interessant gestaltet.

Ein gelobtes Anti-Kriegs_Erlebnis findet seinen Weg nun endlich auch zu Nintendo. Spielt eine Gruppe von Zivilisten, die das Grauen des Krieges erleben.

Pixel Sidescrolling-Shooter im Retro Look oder, optional, mit modernisierter Grafik. Für Fans eventuell interessant.

Der Retro Racer zollt den Arcade Spielen alter Zeiten Tribut. Modern interpretiertes Retro, welches diese Woche Multiplattform-Release feiert.

Erinnert im ersten Moment stark an ein bei NBA Playgrounds inspiriertes Spiel. Liegt aber wohl eher zwischen Playgrounds und Simulation. Optisch im ersten Moment nicht überzeugend, für Fans allerdings möglicherweise ein Spioel ohne Microtransactions-Overkill?

Unterwasserwelten laden ein erkundet zu werden. Auf anderen Plattformen längst im Early Access spielbar gewsen kommt das Spiel nun auch auf die Switch.

Innnovativ umgesetztes Konzept eines Splitscreen Shooters. Hier muss im Splitscreen bei den Mitspielern geguckt werden wo diese sin. Ganz wie damals ohne Onlinegaming vermutlich jeder immer mal geschummelt hat. Denn im eigenen Viertel des Bildschirms sind die GEgner unsichtbar. Spaßige Idee, deren Unmsetzung ab heute auszutesten ist.



Klon aus Ouzzler und Rhythmus-Spiel. Elektronisch angehaucht.

Ein RPG und Katzensimulator. Ja, wirklich. Ich würge jetzt erstmal ein Fellknäuel hoch. Miau!

Retro-RPG im rundenbasierten Stil. Eure Aufgabe ist es eine Traverne zu führen. Mit allen Aufgaben, die eine Traverne im Fantasy Setting eben so bietet.

Tower Defense im wirklich hübschen Look. Das ganze im Magie-Setting ist für Genre Fans vermutlich einen Blick wert.

Gefühlt aus dem Nichts kam dieses Cricket Spiel für Nintendo Switch auch für uns. Man darf gespannt aber skeptisch bleiben.

Zynisch als Remake betitelt, nachdem vorab keiner fragte ist es für Fans doch ein längst pberfälliges Erscheinen der Gallier auf den modernen Konsolen.

Ein weiterer Farming Simulator Klon. Der will wohl davon profitieren, dass die Switch-Gemeinde dieses Jahr keinen eigenen LWS 19 bekommt.

Plattformer für bis zu zwei Personen, der durchaus interessant aussieht.

Verspricht das bessere Harvest Moon zu werden. Ob das klappt, wo Stardew Valley diesen Titel doch schon hat?

Erkundet eure Umgebung und erlebt die Geschichten zweier Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Neuerscheinungen in KW 48 auf der Xbox One

Darksiders 3 – Dienstag, 27. November 2018

Das Hack n Slash Fest auf der Erde der Post-Apocalypse geht in die nächste Runde.



Der Retro Racer zollt den Arcade Spielen alter Zeiten Tribut. Modern interpretiertes Retro, welches diese Woche Multiplattform-Release feiert.

Ein Traum aller Mädchen. Ein Reitet euch bis zum Chanpionship.

PvP Action und Shoot em Up in einem versprocht der Low Budget Titel. Man darf gespannt sein ob Online PvP und Retro Feeling sich nicht beißen.

Erkundet eure Umgebung und erlebt die Geschichten zweier Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Fans der Serie freuen sich auf heiße Bikes und Zweirad-Action

Neuerscheinungen in KW 48 auf der Playstation 4