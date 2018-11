Die Neuerscheinungen in KW 47 bieten mit Battlefield V einen Release, auf den nahezu jeder schon irgendwie Vorab-Zugriff hatte. Außerdem kommt aber auch mit dem LWS 19 ein Titel in die Stores, welcher die Krone der Simulatoren mit in ein neues Jahr nehmen will und wirklich echt ist. Die Nintendo Gemeinde schaut hierbei zwar in die Röhre. Diese Röhre beinhaltet mit Warframe allerdings einen kleinen Trost, auf den sich viele in der Comunity schon freuen. Alle wichtigen und für Deutschloand relevanten Veröffentlichungen in den Stores haben wir wie immer im Folgenden zusammengetragen.

Neuerscheinungen in KW 47 auf der Nintendo Switch

Moto Racer 4 – Dienstag, 20. November 2018

Ob mit der Asien-Rakete auf der Straße oder mit dem Offroad-Bike und wahnwitzigen Sprüngen. Das Spiel lässt euch auf eurem Motorrad Rennen fahren und Spaß haben. Dabei bleibt es zugänglich, da es keine Simulation darstellt

Der Free2Play Hit kommt heute endlich auch auf die Nintendo Switch und wird von manchen heiß ersehnt.



Die Kinderbuch Versoftung ist am ehesten an Kinder gerichtet. Die bisherigen Bilder zeugen aber von einer liebevollen Umsetzung. Und wer als Kind Colin Thieles Werk kannte mag vielleicht ebenfalls einmal die Nacherzählung spielen. Eine Woche nach Xbox release auch auf der Switch.

Der Youtuber Simulator kommt heute vom PC auch auf Konsolen. Mit allen bisherigen Zusätzen in der OMG Edition. Na, seid ihr Fame?

Neon und modern wirkender schneller 3D-Space-Shooter für kleines Geld.

Ihr sitzt an der Himmelspforte und entscheidet wer in die Hölle muss und wer in den Himmel darf. Das Spiel sieht sich selobst als Arcade-Simulator.

Die Sendung mit der Maus dürfte hierzulande jeden durch die Kindheit begleitet haben. Dann kam die Quiz Sendung zur Kindersendung. Und jetzt bietet sich das Spiel zur Quiz Sendung für die ganze Familie an.

Originaltext aus der Shop Beschrebung: „Statt die Polizei anzuruufen beschließen Sie , dass es eine bessere Idee ist alle umzubringen (…)“ Ein Strategie Spiel mit Humor.

Rätsler im Steampunk Look. Eventuell einen Blick wert. Preisgekrönt als „Best Upcoming Game“ auf der IMGA San Francisco.

Arcade Racing auf dem ATV. Alternative zu Moto Racer 4, sofern ihr gerne mehr als zwei Räder habt.

Komme von A nach B und töte alles möglichst brutal. Frei lässt sich die eShop Beschreibung so zusammenfassen. Kleines, schweres Indie-Machwerk.

Der namensgebende Held wurde gefangen genommen. zeit für seine Miss die Lage in den Grif und den Geliebten zurück zu bekommen. Flortsettzung zu Teil 1.

Euer Kollege lässt euch in der Toilettenpause mit der Anweisung zurück nur nichts anzufassen. ratet, was ihr in diesem Rätsel Spiel als erstes tut.

Ein Plattformer, der euch einen Panda Ninja steuern lässt. Erinnert in manchen BElangen stark an Super Mario, mindestens als Inspirationsquelle.

Das Retro Game lehnt sich an die Sidescrolling Adventures der 80er an und will euch somit zurück in eure Kindheit versetzen. Oder in die Kindheit eurer Eltern.

Neuerscheinungen in KW 47 auf der Xbox One

Battlefield V – Dienstag, 20. November 2018

Trotz ettlcher verworrener Möglichkeiten für Vorab-Zugriff. Offizieller Erscheinungstag auf allen Plattformen ist heute. Unseren Test lest ihr hier .



Die heiß ersehnte Neuauflage von Sim-Fans. Der König ist in einem neuen Teil zurück und möchte Landwirtschaft betreiben.

Beat em Up Sidescroller in hübscher Indie Optik.

Neuerscheinungen in KW 47 auf der Playstation 4