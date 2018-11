Die Neuerscheinungen in KW 46 lassen einem keine Zeit zum Atmen. Jedenfalls nicht dann, wenn ihr die ganzen Highlights auch spielen wollt. Pokémon, Fallout und Hitman. Darüber hinaus, auch wenn es unten noch nicht auftaucht da offizieller Release ohne Vorabzugriff erst kommende Woche ist, will auch noch Battlefield V gespielt werden. Seid ihr denn überhaupt schon bereit für die Neuerscheinungen in KW 46 oder steckt ihr noch im Wilden Westen fest?

Neuerscheinungen in KW 46 auf der Nintendo Switch

Tinboy – Dienstag, 13. November 2018

Der Rätselplattformer lässt euch einen kleinen Roboter steuern und Rätsel lösen. Auf dioe Art werdet ihr, also der Roboter, getestet. Denn ein Wissenschaftler hat euch erbaut, also den Roboter.

– Dienstag, 13. November 2018 Der Rätselplattformer lässt euch einen kleinen Roboter steuern und Rätsel lösen. Auf dioe Art werdet ihr, also der Roboter, getestet. Denn ein Wissenschaftler hat euch erbaut, also den Roboter. Desktop Soccer – Mittwoch, 14. November 2018

Man werfe Partyspiel, einen Schuß Minecraft Grafik und FIFA in einen Topf. Heraus kommt Desktop Soccer. Ab heute gibt es damit ein einfach gehaltenes Fußballspiel für den kurzen, günstigen Spaß zwischendurch.

– Mittwoch, 14. November 2018 Man werfe Partyspiel, einen Schuß Minecraft Grafik und FIFA in einen Topf. Heraus kommt Desktop Soccer. Ab heute gibt es damit ein einfach gehaltenes Fußballspiel für den kurzen, günstigen Spaß zwischendurch. Palm Reading – Mittwoch, 14. November 2018

Ab heute kann die Switch auch aius euren Händen lesen. Die Berufssoftware für Scharlatane, getarnt als Spiel. Herrlich, was es im eShop so gibt.

– Mittwoch, 14. November 2018 Ab heute kann die Switch auch aius euren Händen lesen. Die Berufssoftware für Scharlatane, getarnt als Spiel. Herrlich, was es im eShop so gibt. M.A.C.E – Donnerstag, 15. November 2018

Ein vertikal scrollender Arcade Shooter mit Sci-Fi-Setting. Spielbar auch zu zweit an einer Konsole. Für Fans bestimmt immerhin eien Blick wert.

– Donnerstag, 15. November 2018 Ein vertikal scrollender Arcade Shooter mit Sci-Fi-Setting. Spielbar auch zu zweit an einer Konsole. Für Fans bestimmt immerhin eien Blick wert. Trailblazers – Donnerstag, 15. November 2018

Hier fahrt ihr nnicht einfach Rennen. Ihr färbt dabei auch die Strecke in eurer TEam-Farbe ein. Dies bringt eurem Team an entsprechenden Stellen Boost. Neuartiiges Rennkonzept mit ganz leichten Splatoon-Anleihen.



– Donnerstag, 15. November 2018 Hier fahrt ihr nnicht einfach Rennen. Ihr färbt dabei auch die Strecke in eurer TEam-Farbe ein. Dies bringt eurem Team an entsprechenden Stellen Boost. Neuartiiges Rennkonzept mit ganz leichten Splatoon-Anleihen. Mimpi Dreams – Donnerstag, 15. November 2018

Als guter Hund pinkelt ihr alles an. Dann los! Das Spiel beschreibt sich selbst als Mischung aus Adventure und Plattformer mit Puzzle Elementen. Und… als Hund dürft ihr endlich alles anpinkeln!

– Donnerstag, 15. November 2018 Als guter Hund pinkelt ihr alles an. Dann los! Das Spiel beschreibt sich selbst als Mischung aus Adventure und Plattformer mit Puzzle Elementen. Und… als Hund dürft ihr endlich alles anpinkeln! Bibi & Tina – Das Spiel zum Kinofilm – Donnerstag, 15. November 2018

Ein Spieletitel, der sich selbst erklärt. Oh wie schön, Pferde!

– Donnerstag, 15. November 2018 Ein Spieletitel, der sich selbst erklärt. Oh wie schön, Pferde! Mother Russia Bleeds – Donnerstrag, 15. November 2018

Als klassisches Beat’em Up beschreibt das Game sich selbst. Wer Publisher Devolver Digital kennt, der weiß: Hier ist dennoch nichts alltägliches geboten.

– Donnerstrag, 15. November 2018 Als klassisches Beat’em Up beschreibt das Game sich selbst. Wer Publisher Devolver Digital kennt, der weiß: Hier ist dennoch nichts alltägliches geboten. Wer weiß denn sowas? – Das Spiel – Donnerstag, 15. November 2018

Kennt ihr die Quiz-Show Wer Weiß denn sowas? Nein? Nicht schlimm, denn jetzt könnt ihr das Quiz spielen. Es geht hauptsächlich um recht ausgefallene Fragen.

– Donnerstag, 15. November 2018 Kennt ihr die Quiz-Show Wer Weiß denn sowas? Nein? Nicht schlimm, denn jetzt könnt ihr das Quiz spielen. Es geht hauptsächlich um recht ausgefallene Fragen. Super Hydora – Donnerstag, 15. November 2018

Ein Sidescroller. Besondere Merkmale: Nicht sehr schön, in seinem Retro Look und nicht linear in seinem Gameplay. Ansonsten wird eben Genreüblich geballert was das Zeug hält.

– Donnerstag, 15. November 2018 Ein Sidescroller. Besondere Merkmale: Nicht sehr schön, in seinem Retro Look und nicht linear in seinem Gameplay. Ansonsten wird eben Genreüblich geballert was das Zeug hält. ROCKETSROCKETSROCKETS – Donnerstag, 15. November 2018

Fanzy Raketen. Ich finde da gehört mindestens noch ein „Rockets“ mit in den Spieltitel. Denn immerhin steuert ihr Raketen und beschießt von dort aus andere Raketen mit Raketen. Wer nicht auf Tripple-A steht könnte das Spiel aber tatsächlich raketenmäßig toll finden. Ach ja, Raleten!

– Donnerstag, 15. November 2018 Fanzy Raketen. Ich finde da gehört mindestens noch ein „Rockets“ mit in den Spieltitel. Denn immerhin steuert ihr Raketen und beschießt von dort aus andere Raketen mit Raketen. Wer nicht auf Tripple-A steht könnte das Spiel aber tatsächlich raketenmäßig toll finden. Ach ja, Raleten! Pokémon Let’s Go Evoli und Pikachu – Freitag, 16. November 2018

Darauf haben alle gewartet. Ein Spiel, welches keiner Erklärung bedarf. Catch ‚em all!

– Freitag, 16. November 2018 Darauf haben alle gewartet. Ein Spiel, welches keiner Erklärung bedarf. Catch ‚em all! Civilization VI – Freitag, 16. November 2018

Ein rundenbasiertes Strategiespiel. Fans der Serie werden allerdings sicher den Online Multiplayer vermissen. beachtlich dennnoch, dass ausgerechnet die Nintendo Switch die bislang einzige Konsolenumsetzung vorweisen kann.

– Freitag, 16. November 2018 Ein rundenbasiertes Strategiespiel. Fans der Serie werden allerdings sicher den Online Multiplayer vermissen. beachtlich dennnoch, dass ausgerechnet die Nintendo Switch die bislang einzige Konsolenumsetzung vorweisen kann. Circle of Sumo – Freitag, 16. November 2018

Sumo Ringer ringen überall. Hier in einem Partyspiel, welches lokale Kurzweil verspricht und die absurdesten Schauplätze beherbergt.

– Freitag, 16. November 2018 Sumo Ringer ringen überall. Hier in einem Partyspiel, welches lokale Kurzweil verspricht und die absurdesten Schauplätze beherbergt. Mars: Chaos Menace – Freitag, 16. November 2018

Ein weiterer Vertikal-Scroller. Dieses mal mit dem Mars als Schauplatz. Denn eure eigene HEimat, die Erde, ist verstrahlt und ihr musstet flüchten.

– Freitag, 16. November 2018 Ein weiterer Vertikal-Scroller. Dieses mal mit dem Mars als Schauplatz. Denn eure eigene HEimat, die Erde, ist verstrahlt und ihr musstet flüchten. SOLITAIRE BATTLE ROYALE – Freitag, 16. November 2018

Ob da jetzt wirklich ein Battle Royale Modus drin ist? Wir vermuten nicht. Auf jeden Fall eine etwas eigensinnige Solitaire Umsetzung. Günstiger spielzt ihr am Windows PC. Oder am Tablet. Oder fast überall sonst.

Neuerscheinungen in KW 46 auf der Xbox One

Hitman 2 – Dienstag, 13. November 2018

Vorbesteller dürfen seit einigen Tagen den Profikiller spielen. offiziell erscheint das Spiel allerdings heute.

– Dienstag, 13. November 2018 Vorbesteller dürfen seit einigen Tagen den Profikiller spielen. offiziell erscheint das Spiel allerdings heute. Spyro Reignited Trilogy – Dienstag, 13. November 2018

Ein Klassiker war Spyro recht schnell. Jetzt kommt das klassische 3D Jump n Run aufgehübscht wieder. Fans freuen sich schon sehr lange.

– Dienstag, 13. November 2018 Ein Klassiker war Spyro recht schnell. Jetzt kommt das klassische 3D Jump n Run aufgehübscht wieder. Fans freuen sich schon sehr lange. Fallout 76 – Mittwoch, 14. November 2018

Das erste Fallout, in welchem Bethesda euch in eine Shared World schickt . Natürlich ist auch diese dem atomaren Verfall überlassen. Na dann – Ihr seid S.P.E.C.I.A.L!



– Mittwoch, 14. November 2018 Das erste Fallout, in welchem Bethesda . Natürlich ist auch diese dem atomaren Verfall überlassen. Na dann – Ihr seid S.P.E.C.I.A.L! Storm Boy – Samstag, 17. November 2018

Die Kinderbuch Versoftung ist am ehesten an Kinder gerichtet. Die bisherigen Bilder zeugen aber von einer liebevollen Umsetzung. Und wer als Kind Colin Thieles Werk kannte mag vielleicht ebenfalls einmal die Nacherzählung spielen.

Neuerscheinungen in KW 46 auf der Playstation 4