Die Neuerscheinungen in KW 45 verzichten auf die ganz großen, systemübergreifenden Highlights. Wundert euch hierbei nicht. Hitman wurde nicht vergessen, erscheint ohne Vorabzugriff allerdings erst nächste Woche. Das Highlight auf der Xbox One stellt GRIP dar, welches hier mit seinem Gamepass Releasew vermutlich die besten Chancen hat. Auf der Nintendo Switch ist ein echter Geheimtipp in den NEuerscheinungen in KW 45 versteckt. Valiant Hearts sollte wirklich jeder mal getestet haben.

Neuerscheinungen in KW 45 auf der Nintendo Switch

Moonlighter – Montag, 05. November 2018

Das Action RPG im einfach gehaltenen Look lässt euch Dimensionen bereisen und einen eigenen Laden führen, in dem ihr euren Loot verkauft. Doch achtung, jeder Laden zieht auch kriminelle an.

Alternatives Plattformer Gameplay für kleines Geld, dessen Twist die Beeinflussung der Zeit ist. Verlangsamt diese im rechten Moment um dem Tod zu entgehen und eure Familie in der VErgangenheit zu retten.

Einer der zahlreichen Final Fantasy Ports, die Square Enix angekündigt hatte startet heute in den eShop. Das Original ist von 2016.

Ein Indie, welches schweres Plattformer Gameplay liefert. Jeder Heldentot bringt Verbesserungen und einneuer Held (das Kind des vorherigen) übernimmt. Allerdings mit anderen körperlichen Voraussetzungen.

Waffenstarrende Rennaction. Ein wenig Mario Kart für Erwachsene. Wie der Titel auf der Switch läuft muss er allerdings noch beweisen.

Über 1200 Videosequenzen. Zufällig generierte Mörder. Du musst herausfinden wer dies ist. Ein interessanter Ansatz, der sich ab heute auf dem Markt beweisen darf.

Ein pixeliges 2D Action-RPG mit On-und Offline Coop.

Jahre nach dem Original kommt Carnival Games zurück. Wie schon der erste Teil liefert auch der zweite eine Ansammlung verschiedener Jahrmarkt-Games. Minispiele Sammlung, die droht im Schatten von Super Mario Party zu scheitern.

Mit einem Augenzwinkern zielt dieser Shooter auf Lootboxen und Micro Transactions unserer Zeit ab. Unsere Einschätzung lesen leider nur Vorbesteller dieses Artikels.



Optisch interessanter Mehrspieler Sidescroller, bei dem ihr mit bis zu vier Spielern Kreidemännchen über die Tafel zum Ziel steuert, Hindernissen und Gefahren ausweicht, und bestimmt ganz oft in den Abgrund stürzt.

Free2Play Brawler, der es im Schatten von Smash Bros sicher nicht loeicht haben wird. Welch Glück, dass Smash noch nicht zu den Neuerscheinungen in KW 45 gehört. Stage-Win, würde ich sagen.

Action Shooter in Asia-Style. Kämpft euch in riesigen Mechs durch den schnellen Shooter.

Ein rundenbasiertes Strategie RPG der alten Schule. Dies gilt allerdings auch für die Präsentation.

Sci-Fi Panzerschlachten im Neon Look. Im Coop für bis zu vier Spieler Online und Lokal. Kann man mal machen.

Arcade Action Shooter, der auf anderen Plattformen schneller war.

Multiplayer Shooter Action aus der Draufsicht. Leider nur für lokale Gefechte.

Ihr sterbt noch heute. Zeit alles auseinander zu nehmen! Dies ist die Hintergund „Story“ dieses Siede Scrollers.

Adventure Gameplay, welches nun ebenfalls geportet wurde. Ein alltbekannter auf anderen Plattformen. Allerdings ein beliebter Genre Vertreter, immerhin.

Preisgekröntes Indie Spiel um die Schrecken des Krieges. Hier wird viel gelernt und schwere Stimmung ertragen. Wer es nicht schon sehr lange von anderen Plattformen kiennt findet hier einen Geheimtipp vor.

Und noch ein später Port. Dieses mal ein klassischer Topdown Scroller, indem ihr euer Flugzeug durch die Horden der Feinde steuert.

Verzauberte Animationswelt in der Gegenstände ein Eigenleben entwickeln. Für Freunde des ansehnlichen Gameplays einen Blick wert.

Die zweite Staffel des Minecraft Story Mode schaft es trotz Telltale Plete noch auf die Switch.

Aufbaustrategie im Mittelalter-Setting für die Nintehndo Switch.

Klassisches Detektiv Adventure. Löst spannende Fälle und zeigt wie gut ihr kombinieren könnt.

Ihr seid Nika. Ihr seid nicht zufrieden mit eurem Leben, der Schule, eurer Familie und der gesamten Welt. Euer Geheimprojekt wird sie schon zerstören! Wen? Einfach alles, was ihr nicht mögt!

Neuerscheinungen in KW 45 auf der Xbox One

Carnival Games – Dienstag, 06. November 2018

Jahre nach dem Original kommt Carnival Games zurück. Wie schon der erste Teil liefert auch der zweite eine Ansammlung verschiedener Jahrmarkt-Games. Unspäktakuläre Minispiele Sammlung.

Waffenstarrende Rennaction. Ein wenig Mario Kart für Erwachsene. Zum Release im Gamepass enthalten .



Einer der zahlreichen Final Fantasy Ports, die Square Enix angekündigt hatte startet heute auch auf der Xbox One. Das Original ist von 2016.

Über 1200 Videosequenzen. Zufällig generierte Mörder. Du musst herausfinden wer dies ist. Ein interessanter Ansatz, der sich ab heute auf dem Markt beweisen darf.

Variante des Originals, welche euch ein Polizeiimperium oder eine kriminelle Organisation aufbauen lässt.

Ihr seid Nika. Ihr seid nicht zufrieden mit eurem Leben, der Schule, eurer Familie und der gesamten Welt. Euer Geheimprojekt wird sie schon zerstören! Wen? Einfach alles, was ihr nicht mögt!

Neuerscheinungen in KW 45 auf der Playstation 4