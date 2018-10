Die Neuerscheinungen in KW 44 zeigen ein fast schon gewohntes Bild. Die Neuveröffentlichungen die in den Stores von Xbox und Playstation beworben werden sind zahlenmäßig recht überschaubar. Nintendo eShop hingegen explodiert so sehr, vor Re-Releases und Kleinstspielen, dass der Übersicht wegen das gänzlich uninteressante weg gefiltert werden muss. Ein echtes Highlight zu suchen ist diese Woche allerdings insgesamt nicht ganz leicht. Daher obliegt mir die Ehre diesen „Titel“ an Diablo III für die Nintendo Switch zu überreichen. Dies liegt allerdings mitnichten nur an einer gechickten Woche für die Veröffentlichung. Das Spiel ist eben auch einfach ein zeitlos gutes Werk.

Neuerscheinungen in KW 44 auf der Nintendo Switch

Sky Scrapers – Montag, 29. Oktober 2018

Der 2D Action Plattformer mit Fight Einlagen verspricht etwas Kurzweil für Genrefans und kleines Geld. In der Switch Version exklusiv ist der neue Tate-Modus.

Wie schon diverse andere LEGO Spiele werden auch die bereits länger erhältlichen LEGO Harry Potter Ableger auf der Switch nochmals vermarktet. Immerhin als Collection. Und im Couch-Coop sind LEGO Spiele immer einen Kauf wert.

Ein Super Mario Retro Klon, ist dieses Jump n Run an mancher Steller richtig offensichtlich.

Ubisoft unterstützt die Swicth auch weiter und bringt eine kleine Sportspielsammlung auf die Nintendo Switch. 6 Sportarten in einem Spiel.

Das altebkannte Ratespiel kommt auch auf die Switch. Bliebe zu hoffen, dass dieses besser umgesetzt wird als auf anderen Plattformen. Grundsätzlich raten wir erste Berichte abzuwarten

Weitaus besser als der letzte Titel wurde da auf anderen Plattformen Risiko umgesetzt. Für Fans des Spiels ist die Digitalvariante sicher einen Kauf wert.

Passend zu Halloween wird das gelkobte Survival Horror Game auch auf die Nintendo Switch portiert und ist unter den Neuerscheinungen in KW 44 mindestens dass, mit dem passendsten Release-Tag.

Horror, und damit auch irgendwie zu Halloween passend, ist für viele auch Mathe. Dieses Spiel verspricht einfache Kofrechungen beim Spielen zu trainieren. Als kleiner Tipp für Eltern hat es daher die Erwähnung in den Neuerscheinungen in KW 44 verdient. Ob die Kids aber mit Mathe dann auch Spaß haben muss sich erst noch zeigen.

In handgezeichneten Schwarzweiß-Umgebungen müsst ihr hier vorgegebene Personen suchen. Immerhin ein innovatives Prinzip.

Ein Action-RPG im Sci-Fi-Setting zum kleinen Preis.

Irgendwo zwischen sehr schnellem Jump n Run und 2D prügler fühlt sich dieser Titel zuhause. Es geht maßgeblich um Geschwindigkeit, Plattformen und Combos.

Mario Kart auf Hexenbesen. Für die ganz kleinen. Vor allem für die Mädels. Ob der Titel aber dem großen Namen der kleinen Hexe wirklich gerecht wird?

Switch Fans freuen sich sicher diaboloisch wenn dieser Klassiker endlich auch auf ihre Konsole findet. Am Freitag ist es endlich soweit.

Eigentlich nur ein Puzzler im Stile vieler Handy Games. Das vertauschen mehrerer Fische, bis gleichfarbige beieinander liegen, rettet diese. In die Releaseliste wird es wegen des sehr niedrigen Preises dennoch aufgenommen.

Ein Arcade Rythus Spiel aus Japan. Von Bandai Namco auf die Switch gebracht. Ob der Vollpreistitel den europäischen Takt trifft sehen wir ab heute.

Neuerscheinungen in KW 44 auf der Xbox One

Call of Cthulhu – Dienstag, 30. Oktober 2018

Ein Horror Rollenspiel welches nach Vorbild des gleichnamigen Pan and Paper Spiels. Könnt ihr dem Wahnsinn wiederstehen?

Die LEGO Harry Potter Ableger werden hier schlicht nochmals vermarktet. Immerhin als Collection. Und im Couch-Coop sind LEGO Spiele immer einen Kauf wert.



Klassisches Dungeon Crawler Gameplay in unsere Zeit übersetzt. Dies verspricht jedenfalls der Entwickler.

Neuerscheinungen in KW 44 auf der Playstation 4