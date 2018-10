Die Neuerscheinungen in KW 41 haben wir wie jede Woche für euch in den wichtigen Titeln zusammengefasst. Während die Nintendo Switch fleißig weiter macht, mit massenhaft kleinen Spielen, bieten die Neuerscheinungen in KW 41 auf den anderen Konsolen vor allem mit Call of Duty: Black Ops 4 einen großen interessanten Titel, der unser Favorit der Woche ist. Nun aber erst mal die wichtigen Neuerscheinungen in KW 41 für euer System.

Neuerscheinungen in KW 41 auf der Nintendo Switch

Goosebumps The Game – Dienstag, 09. Oktober 2018

Eure Nachbarschaft von Monstern überrannt? Da muss jemand was dagegen tun! Ja, genau. Ich meine euch!

– Dienstag, 09. Oktober 2018 Eure Nachbarschaft von Monstern überrannt? Da muss jemand was dagegen tun! Ja, genau. Ich meine euch! The Swindle – Donnerstag, 11. Oktober 2018

Der Einbrecher Kult kommt endlich auch unterwegs spielbar auf Nintendo Switch. Wer es noch nicht kennt sollte spätestens jetzt zugreifen!

– Donnerstag, 11. Oktober 2018 Der Einbrecher Kult kommt endlich auch unterwegs spielbar auf Nintendo Switch. Wer es noch nicht kennt sollte spätestens jetzt zugreifen! Tricky Towers – Donnerstag, 11. Oktober 2018

Stapelt Tetrisstein ähnliche Gebilde zu einem Turm auf. Um die Wette und mit zu vier Spielern. Spaßiges Spiel für zwischendurch. Und eben echt tricky.



– Donnerstag, 11. Oktober 2018 Stapelt Tetrisstein ähnliche Gebilde zu einem Turm auf. Um die Wette und mit zu vier Spielern. Spaßiges Spiel für zwischendurch. Und eben echt tricky. Boom Ball – Donnerstag, 11. Oktober 2018

Werft euren Boom Ball zielsicher und schlagt eure Freunde. Jahrmarktspiel in bunt. Profitiert vom lokalen Multiplayer und der Bewegungssteuerung.

– Donnerstag, 11. Oktober 2018 Werft euren Boom Ball zielsicher und schlagt eure Freunde. Jahrmarktspiel in bunt. Profitiert vom lokalen Multiplayer und der Bewegungssteuerung. The World Ends With You -Final Remix- – Freitag, 12. Oktober 2018

Ursprünglich kam das gefeierte Spiel auf dem Nintendo DS heraus. Nun auch auf der Switch. Nintendo Fans könnte dies freuen.

– Freitag, 12. Oktober 2018 Ursprünglich kam das gefeierte Spiel auf dem Nintendo DS heraus. Nun auch auf der Switch. Nintendo Fans könnte dies freuen. Disgaea 1 Complete – Freitag, 12. Oktober 2018

Das rundenbasierte Strategiespiel nach Japan-Art neu aufgelegt. Für Fans sicher ein Grund zur Freude. Kurz nach der Playstation Version auch auf der Switch neu aufgelegt.

Neuerscheinungen in KW 41 auf der Xbox One

My Memory of Us – Dienstag, 09. Oktober 2018

Die Schrecken und Wirren des 2. Weltkriegs behandelt dieses Sidescrolling Adventure. Empfehlenswert, wenn man das Düstere nicht scheut.

– Dienstag, 09. Oktober 2018 Die Schrecken und Wirren des 2. Weltkriegs behandelt dieses Sidescrolling Adventure. Empfehlenswert, wenn man das Düstere nicht scheut. WWE 2K19 – Dienstag, 09. Oktober 2018

Digital Deluxe Käufer sind bereits seit Ende letzter Woche im Ring. Alle anderen auch jetzt.

– Dienstag, 09. Oktober 2018 Digital Deluxe Käufer sind bereits seit Ende letzter Woche im Ring. Alle anderen auch jetzt. The Occupation – Dienstag, 09. Oktober 2018

Ihr spielt einen Whistleblower im Regierungsgebäude. Modernes Zeitgeschehen nachgespielt. Last euch nur nicht erwischen.

– Dienstag, 09. Oktober 2018 Ihr spielt einen Whistleblower im Regierungsgebäude. Modernes Zeitgeschehen nachgespielt. Last euch nur nicht erwischen. COD: Black Ops 4 – Freitag, 12. Oktober 2018

Das erste Call of Duty mit Battle Royale. Dafür ohne Singleplayer. Ob das Kalkül aufgeht wird sich ab heute zeigen.



Neuerscheinungen in KW 41 auf der Playstation 4