Auch diese Woche präsentieren wir euch wieder unsere Release Liste mit den wichtigen Neuerscheinungen in KW 34 für eure Konsole. Der König unter den Neuerscheinungen in KW 34 dürfte allerdings gar nichts wirklich neues sein. Für die meisten unter euch wird wohl die Shenmue 1 & 2 Collection schon am Dienstag das Highlight der Woche darstellen.

Neuerscheinungen in KW 34 auf der Nintendo Switch

Spectrum – Montag, 20. August 2018

Direkt am heutigen Montag erscheint Spectrum für die Nintendo Switch. Ein abstrakter Plattformer mit fordernden Leveln und außergewöhnlichem Design.

– Montag, 20. August 2018 Direkt am heutigen Montag erscheint Spectrum für die Nintendo Switch. Ein abstrakter Plattformer mit fordernden Leveln und außergewöhnlichem Design. Fall of Light: Darkest Edition – Donnerstag, 23. August 2018

Der Dungeon Crawler erschien bereits vergangenes Jahr für den PC und ist jetzt auch auf der Nintendo Switch für Unterwegs zu haben.

– Donnerstag, 23. August 2018 Der Dungeon Crawler erschien bereits vergangenes Jahr für den PC und ist jetzt auch auf der Nintendo Switch für Unterwegs zu haben. Gone Home – Donnerstag, 23. August 2018

Bereits 2016 erschien das Grafik Adventure auf Xbox One und Playstation 4. Wer es verpasst hat, der kann es nun auch unterwegs erleben.

– Donnerstag, 23. August 2018 Bereits 2016 erschien das Grafik Adventure auf Xbox One und Playstation 4. Wer es verpasst hat, der kann es nun auch unterwegs erleben. Hacky Zack – Donnerstag 23. August 2018

Der 100 Level starke Puzzle Plattformer lässt euch nicht nur Abstürze vermeiden, sondern euch den Weg auch mit Bällen freispielen. Altehrwürdiges Arcade trifft modernen Indie Plattformer.

– Donnerstag 23. August 2018 Der 100 Level starke Puzzle Plattformer lässt euch nicht nur Abstürze vermeiden, sondern euch den Weg auch mit Bällen freispielen. Altehrwürdiges Arcade trifft modernen Indie Plattformer. Kero Blaster – Donnerstag 23. August 2018

Die offizielle eShop Zusammenfassung verspricht einen Frosch, der das Abenteuer seines Lebens erlebt. Mehr muss man doch nicht wissen, oder?

– Donnerstag 23. August 2018 Die offizielle eShop Zusammenfassung verspricht einen Frosch, der das Abenteuer seines Lebens erlebt. Mehr muss man doch nicht wissen, oder? Behind the Screen – Donnerstag 23. August 2018

Das in Taiwan angesiedelte Adventure macht auf die Problematik der sich schnell verbreitenden Falschmeldungen im Internet aufmerksam. Ob es dies gut macht? Wer weiß das schon? Könnte eine Fake News sein. Wie auch der Mord, wegen dem eine Hauptperson im Spiel im Gefängnis sitzt. Oder doch nicht?

– Donnerstag 23. August 2018 Das in Taiwan angesiedelte Adventure macht auf die Problematik der sich schnell verbreitenden Falschmeldungen im Internet aufmerksam. Ob es dies gut macht? Wer weiß das schon? Könnte eine Fake News sein. Wie auch der Mord, wegen dem eine Hauptperson im Spiel im Gefängnis sitzt. Oder doch nicht? Sky Gamblers: Storm Raiders – Donnerstag 23. August 2018

Hier tut sich eine echte Lücke auf. Es gibt kaum Luftkämpfe auf den aktuellen Konsolen. Mit diesem Spiel werden Dogfights zumindest auf der Nintendo Switch wieder im Online Multiplayer neu belebt. Somit könnte das Spiel für Genre Fans ein Geheimtipp werden. Alleine, weil es das einzige seiner Art ist, derzeit.

– Donnerstag 23. August 2018 Hier tut sich eine echte Lücke auf. Es gibt kaum Luftkämpfe auf den aktuellen Konsolen. Mit diesem Spiel werden Dogfights zumindest auf der Nintendo Switch wieder im Online Multiplayer neu belebt. Somit könnte das Spiel für Genre Fans ein Geheimtipp werden. Alleine, weil es das einzige seiner Art ist, derzeit. Flood of Light – Donnerstag 23. August 2018

Als Mädchen habt ihr die Macht das Licht zu kontrollieren. Indem ihr unzählige Licht Rätsel löst rettet ihr eine Stadt vor der Überflutung. Unter den Neuerscheinungen in KW 34 für Nintendo Switch vermutlich das optisch ansprechendste Indie Machwerk, wenn auch ein Mobile Port.

– Donnerstag 23. August 2018 Als Mädchen habt ihr die Macht das Licht zu kontrollieren. Indem ihr unzählige Licht Rätsel löst rettet ihr eine Stadt vor der Überflutung. Unter den Neuerscheinungen in KW 34 für Nintendo Switch vermutlich das optisch ansprechendste Indie Machwerk, wenn auch ein Mobile Port. Night Trap – 25th Anniversary Edition – Freitag, 24. August 2018

Jawohl! Die Version zum 25 (!) Jährigen Jubiläum. Damit bekommt das Wort Neuveröffentlichung auf der Nintendo Switch ganz neue Bedeutungen. Im Original wurde das Spiel 1987 entwickelt, aber erst 1992 veröffentlicht. Aus heutiger Sicht ist dies nicht die einzige Merkwürdigkeit in dem Spiel.

Neuerscheinungen in KW 34 auf der Xbox One

Brawlout – Dienstag, 21. August 2018

Der Super Smash Klon für die „erwachsenen“ Konsolen erscheint sowohl auf Playstation 4, als auch auf Xbox One und verspricht Beat em Up Action mit bis zu 8 Charakteren.

– Dienstag, 21. August 2018 Der Super Smash Klon für die „erwachsenen“ Konsolen erscheint sowohl auf Playstation 4, als auch auf Xbox One und verspricht Beat em Up Action mit bis zu 8 Charakteren. Shenmue 1 & 2 Collection – Dienstag, 21. August 2018

1999 und 2001 erschienen wurden die beiden Klassiker neu aufgelegt und in eine Collection für die großen Systeme gepackt. Da werden Erinnerungen nicht nur wach, sondern auch einem leichten Facelift unterzogen.

– Dienstag, 21. August 2018 1999 und 2001 erschienen wurden die beiden Klassiker neu aufgelegt und in eine Collection für die großen Systeme gepackt. Da werden Erinnerungen nicht nur wach, sondern auch einem leichten Facelift unterzogen. Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr – Donnerstag, 23. August 2018

Als Sandbox Action Spiel versteht sich der preisgekrönte Titel. Ich hoffe ihr habt weniger Probleme mit dem Gameplay, als ich mit dem Spieletitel.

– Donnerstag, 23. August 2018 Als Sandbox Action Spiel versteht sich der preisgekrönte Titel. Ich hoffe ihr habt weniger Probleme mit dem Gameplay, als ich mit dem Spieletitel. F1 2018 – Freitag, 24. August 2018

Die aktuellste Version von Codemasters Racing Sim bringt die aktuellen Teams, Regeln und viel Formel 1 Action ins Wohnzimmer. Ein fester Pflichttermin für Fans der Rennserie oder der Vorgänger. Und hier findet ihr unseren Test .

– Freitag, 24. August 2018 Die aktuellste Version von Codemasters Racing Sim bringt die aktuellen Teams, Regeln und viel Formel 1 Action ins Wohnzimmer. Ein fester Pflichttermin für Fans der Rennserie oder der Vorgänger. Und . Planet der Affen: Die letzte Front – Freitag, 24. August 2018

Im Stile von Night Shift darf der Spieler auch hier mehr Film schauen und mitbestimmen, als dass er wirklich spielt. Mit dem Setting im Planet der Affen Universum sicherlich dennoch interessant.

– Freitag, 24. August 2018 Im Stile von Night Shift darf der Spieler auch hier mehr Film schauen und mitbestimmen, als dass er wirklich spielt. Mit dem Setting im Planet der Affen Universum sicherlich dennoch interessant. Distrust – Freitag, 24. August 2018

Die Beschreibung im Store wirbt mit der Inspirationsquelle „Das Ding aus einer anderen Welt“ von John Carpenter. Große Worte, die meiner Ansicht nach vermutlich zwangsläufig zur Ernüchterung führen müssen. Dennoch gehört dieses Spiel als eine der Neuerscheinungen in KW 34 natürlich in diese Liste.

– Freitag, 24. August 2018 Die Beschreibung im Store wirbt mit der Inspirationsquelle „Das Ding aus einer anderen Welt“ von John Carpenter. Große Worte, die meiner Ansicht nach vermutlich zwangsläufig zur Ernüchterung führen müssen. Dennoch gehört dieses Spiel als eine der Neuerscheinungen in KW 34 natürlich in diese Liste. Spectrum – Freitag, 24. August 2018

Direkt am heutigen Montag erscheint Spectrum für die Nintendo Switch. Einige Tage später ist es dann auch auf der xBox One soweit. Ein abstrakter Plattformer mit 80 fordernden Leveln und außergewöhnlichem Design.

Neuerscheinungen in KW 34 auf der Playstation 4