Nintendo hat überraschend den Mehrspieler-Titel Kirby’s Dream Buffet exklusiv für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel wird ausschließlich im Nintendo eShop erscheinen und ist ein Mehrspielertitel, der sowohl online als auch lokal gespielt werden kann. In Kirby’s neuem Abenteuer wird eine Vielzahl an Leveln aufgetischt, in denen sich alles ums Essen dreht. In vier rasanten Multiplayer-Runden wetteifern die Spieler:innen darin, Erdbeeren zu sammeln, wodurch Kirby immer größer wird. So stoßen sie die Konkurrenz buchstäblich beiseite – und helfen auch mithilfe Kirbys bekannter Spezial-Power nach.

Einen ersten Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen:

Nach der Veröffentlichung von Kirby und das Vergessene Land, ist dies bereits das zweite Spiel rund um Kirby in diesem Jahr.

Weitere Informationen zu Kirby’s Dream Buffet werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

