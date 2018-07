Kingdom Hearts 3: Neue Infos sind bekannt!

Es ist sehr still um Kingdom Hearts 3 geworden. Jetzt wurden neue Informationen veröffentlichen, welche wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die Informationen stammen von einem Interview zwischen der Dengeki Online und Game-Director Tetsuya Nomura.

Nomura hält uns mit kleinen Häppchen an der Leine

Als Erstes wurde über das Kampfsystem gesprochen. Im Gegensatz zu den Kampfelementen, welche es bei Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage geben wird, sollen jene bei Kingdom Hearts 3 anders sein. Was Kingdom Hearts 0.2 zu bieten hat, zeigt aber, was man mit Kingdom Hearts 3 auf der Playstation 4 erwarten kann.

Vorallem was die Grafik angeht, so wurde ordentlich geschraubt. Zum ersten Mal wurde das Lightning-System integriert. Es musste viel herumprobiert wurde und Tabata hatte anfangs Zweifel, dass der charmante Disney-Flair verloren gehen könnte. Dennoch konnte er sich daran gewöhnen und könnte sich vorstellen, dass es sich in der Zukunft noch verbessern könnte.

Ebenso wie bei Kingdom Hearts 0.2, soll auch bei Kingdom Hearts 3 das Situation Command-Feature verwendet werden. Folglich ist dieses Feature eine Weiterentwicklung vom Reaction Command-Feature, welches in Kingdom Hearts 2 vorhanden war.

Genauso wie das Situation Command-Feature, soll auch das Character Decoration-Feature vorhanden sein. Ob es dieses aber schließlich auch ins Spiel schafft, hängt aber vom Zeitplan der Entwicklung ab und wie dieses Feature bei den Fans ankommt.

Ferner wurde bekannt gegeben, dass schon Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance auf später erschienene Kingdom Hearts-Teile hingedeutet hat.

Auch wenn die Entwicklung von Kingdom Hearts 3 aufgrund der Neumodellierungen eine Herausforderung ist, so schreitet die Entwicklung heran. Im Sinne des 15. Geburtstags der Serie, will Nomura weitere Informationen bekannt geben. Aber genaue Daten sind dafür noch nicht bekannt.

Mit anderen Worten müssen wir uns noch einige Zeit auf neue Informationen im Bezug auf Kingdom Hearts 3 gedulden. Unbeschadet dessen wird Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue am 24.01.2017 für die Playstation 4 erscheinen.

Quelle: Dual Shockers