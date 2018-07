Kingdom Come: Deliverance – Neues Gameplay Video stellt die wichtigsten Features des Mittelalter-Rollenspiels vor. Über 16 Minuten Spielszenen zeigen die Entwickler der Warhorse Studios in ihrem neuen Video.

Sie erklären, dass die Spielwelt 16 Quadratkilometer groß ist und dass es verschiedene Arten von Pferden geben wird. Manche sind schnell, andere dagegen können mehr Gewicht tragen.

Nach dem Release werden demnach einige DLCs folgen. Genauere Details hat man bisher aber nicht verraten. Das Spiel bietet 30 Haupt-Quests unterschiedlicher Länge und mehr als 60 Nebenmissionen. Einige Quests bieten drei bis fünf verschiendene Lösungswege.

Der Tag-/Nachzyklus im Spiel entspricht 96 Minuten in der Realität.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar für PlayStation 4 und Xbox One.