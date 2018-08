Der italienische Entwickler Fantastico Studio hat das Spiel Landflix Odyssey angekündigt, welches die bekanntesten Serien des Streaming-Dienstes Netflix auf die Schippe nimmt.

In Landflix Odyssey reist ihr durch die Welten verschiedener, abgewandeltet Netflix-Serien wie Stranger Things oder Daredevil, um die Welt vor dem bösen CEO des Konzerns zu retten.

Bisher bestätigt sind Peculiar Stuff (Stranger Things), Elder Thrones (Game of Thrones), Blindevil (Daredevil), Going Mad (Breaking Bad), The Standing Zombies (The Walking Dead).

In jeder Welt werdet ihr das Aussehen der Serie annehmen und einzigartige Fähigkeiten einsetzen können. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Spiel um einen 2D-Plattformer mit Pixel-Optik. Ihr steuert Larry, einen Bier-saufenden Serienjunkie, der auf einmal in seinen Lieblingsserien landet.

Landflix Odyssey startet am 05. Februar auf Kickstarter, dennoch haben die Entwickler bereits verraten, dass eine Umsetzung für Nintendo Switch erfolgen wird, selbst wenn das Ziel nicht erreicht wird. Erscheinen soll das Spiel dann voraussichtlich im September.

Für die Entwickler ist die Switch die interessanteste Konsole auf dem Markt. Zudem stehen sie in Kontakt mit verschiedenen Publishern, um eine entsprechende Umsetzung realisieren zu können, auch wenn die Kickstarter-Kampagne scheitert.