Das klassische JRPG Legrand Legacy wird in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen, das gaben die Entwickler via Twitter bekannt. Legrand Legacy Tale of the Fatebounds, so der volle Name, ist bereits für den PC erhältlich und erfreut sich dort durchaus guter Kritiken.

Beim Kampfsystem setzt das Spiel auf klassische, zugbasierte, taktische Kämpfe. Zudem bietet das Rollenspiel laut den Entwicklern eine ansprechende 3D-Grafik, eine epischen Soundtrack und beeindruckende Zwischensequenzen. Doch auch die spannende Handlung soll nicht zu kurz kommen.

Einen genauen Erscheinungstermin gibt es bislang noch nicht.

Switch release is planned for this year. — Legrand Legacy (@LegrandLegacy) 28. Januar 2018