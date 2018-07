Media Create hat die japanischen Verkaufszahlen für die Woche vom 15. Januar – 21. Januar 2018 veröffentlicht. Mit knapp 66.700 verkauften Exemplaren positioniert sich das Strategiespiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle, welches in Japan erst am 18. Januar erschien, direkt an der Spitze.

Insgesamt fünf Neueinsteiger finden sich in den 20 meistverkauften Spielen. Im Vergleich zur Vorwoche kann die PlayStation 4 aber auch einige Verkaufsschlager nachweisen.

Platz/Platz Vorwoche [SYSTEM] Titel (Publisher) {Release} (Preis) – Verkaufte Einheiten Woche / Verkaufte Einheiten Gesamt

01./00. [NSW] Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Nintendo) {2018.01.18} (¥5.980) – 66.692 / NEW <78,26%>

02./00. [PS4] Gintama Ranbu # (Bandai Namco Games) {2018.01.18} (¥7.600) – 38.443 / NEW

03./02. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 28.691 / 1.946.033 (-17%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 26.365 / 1.264.800 (+15%)

05./00. [PSV] Gintama Ranbu # (Bandai Namco Games) {2018.01.18} (¥6.800) – 23.417 / NEW

06./01. [PS4] Dissidia: Final Fantasy NT (Square Enix) {2018.01.11} (¥7.800) – 20.433 / 126.100 (-81%)

07./03. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 18.972 / 1.555.312 (-33%)

08./05. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) – 16.790 / 1.515.299 (-22%)

09./06. [3DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo) {2017.12.28} (¥4.980) – 11.454 / 135.773 (-44%)

10./07. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 9.502 / 824.728 (-23%)

11./09. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa – Sword / Magnum(Level 5) {2017.12.16} (¥4.800) – 9.262 / 483.098 (+18%)

12./00. [PS4] Street Fighter V: Arcade Edition (Capcom) {2018.01.18} (¥4.990) – 7.908 / NEW

13./08. [PS4] Earth Defense Force 5 (D3Publisher) {2017.12.07} (¥7.800) – 6.472 / 218.602 (-40%)

14./11. [PS4] Call of Duty: WWII # (Sony Interactive Entertainment) {2017.11.03} (¥7.900) – 5.890 / 375.084 (-18%)

15./10. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 4.951 / 351.631 (-33%)

16./12. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 4.401 / 382.320 (-36%)

17./43. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 4.311 / 209.965 (+167%)

18./13. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) – 3.405 / 365.914 (-29%)

19./00. [PS4] Valkyria Chronicles Remastered [New Price Edition] (Sega) {2018.01.18} (¥1.990) – 3.346 / NEW

20./14. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 # (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980) – 3.081 / 175.757 (-31%)

Auch die Famitsu gibt die Verkaufszahlen an, wenngleich diese etwas anders aussehen:

01./00. [NSW] Mario + Rabbids: Kingdom Battle <SLG> (Nintendo) {2018.01.18} (¥5.980) – 86.956 / NEW <80-100%>

02./00. [PS4] Gintama Ranbu # <ACT> (Bandai Namco Games) {2018.01.18} (¥7.600) – 36.554 / NEW <60-80%>

03./02. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 28.901 / 1.946.769 <80-100%> (-17%)

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 26.663 / 1.252.669 <80-100%> (+13%)

05./01. [PS4] Dissidia: Final Fantasy NT <ACT> (Square Enix) {2018.01.11} (¥7.800) – 19.617 / 130.279 <80-100%> (-82%)

06./00. [PSV] Gintama Ranbu # <ACT> (Bandai Namco Games) {2018.01.18} (¥6.800) – 19.602 / NEW <60-80%>

07./03. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 18.575 / 1.497.943 <80-100%> (-35%)

08./04. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon # <RPG> (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) – 17.102 / 2.120.894 <80-100%> (-28%)

09./07. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 12.702 / 754.763 <80-100%> (-19%)

10./05. [3DS] Mario Party: The Top 100 <ETC> (Nintendo) {2017.12.28} (¥4.980) – 11.072 / 145.712 <80-100%> (-53%)

11./00. [PS4] Street Fighter V: Arcade Edition <FTG> (Capcom) {2018.01.18} (¥4.990) – 9.043 / NEW <40-60%>

12./08. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa – Sword / Magnum <ACT> (Level 5) {2017.12.16} (¥4.800) – 7.381 / 461.943 <80-100%> (-17%)

13./11. [NSW] Arms <FTG> (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 5.255 / 320.608 <80-100%> (-32%)

14./10. [NSW] 1-2-Switch <ETC> (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 5.001 / 329.438 <80-100%> (-37%)

15./09. [PS4] Earth Defense Force 5 <ACT> (D3Publisher) {2017.12.07} (¥7.800) – 4.783 / 220.209 <80-100%> (-42%)

16./00. [NSW] Pokken Tournament DX <FTG> (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 4.625 / 198.280 <80-100%> (+144%)

17./12. [PS4] Call of Duty: WWII # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2017.11.03} (¥7.900) – 3.962 / 360.750 <80-100%> (-18%)

18./00. [PS4] Valkyria Chronicles Remastered [New Price Edition] <SLG> (Sega) {2018.01.18} (¥1.990) – 3.231 / NEW <40-60%>

19./00. [PS4] Shiin # <ADV> (Experience) {2018.01.18} (¥5.800) – 3.070 / NEW <40-60%>

20./13. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo <ETC> (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) – 2.779 / 339.195 <80-100%> (-38%)

Quelle