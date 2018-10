In guten zwei Wochen, um genau zu sein am 19.Oktober 2018, wird das erste Luigi’s Mansion eine Portierung auf den Nintendo 3DS bekommen. Erstmalig erschien der Titel hierzulande zum Launch des Nintendo GameCube im Jahre 2002. Schließlich wird das Spiel um den grünen Klempner, wie beschrieben, eine Portierung auf den Nintendo 3DS bekommen. Zu diesem Anlass möchten wir euch an dieser Stelle das Intro des Spiels einmal zeigen.

