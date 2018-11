Bereits im Vorfeld zur gerade zuende gegangenen XO18 Inside Xbox Ausgabe hatte Microsoft große News zum Gamepass angekündigt. Diese stehen nun fest und wir wollen euch natürlich nicht im Unklaren lassen. Neukunden dürfen den Gamepass übrigens derzeit mal wieder im ersten Monat für 1 Euro testen. Danach verlängert das Abo sich automatisch zum gültigen Prei svon 9,99 Euro im Monat. Allesd was es sonst mehr oder wneiger hgroßartiges zum Gamepass gab lest ihr im Folgenden bei uns.

Ori – Beide Teile im Gamepass

Sowohl Ori and the Blind Forest wird ebenso im Gamepass enthalten sein, wie Ori – The Will of the Wisps werden den Gamepass ergänzen. Will of The Whisps selbstverständlich erst mit dem Launch nächstes Jahr.

Hellblade ab Dezember auf Xbox im Gamepass

Hellblade bekommt nun endlich eine ersehnte Retail-Fassung. Diese werden allerdings so manche gar nicht mehr haben wollen. Die Digital-Version wird ab Dezember Teil des Xbox Gamepass.

Thief of Thieves

Auch das auf einem Robert Kirkman Comic (The Walking Dead) basierende Charakterspiel wird ab sofort den Weg in den Gamepass finden.

Void Bastards

Die Macher von Bioshock haben mit Void Bastards einen neuen SciFi-Shooter angekündigt, der ab launch ebenfalls im Spiele-Abo enthalten sein wird. Hier dominiert, wie ihr im unten eingebetteten Trailer selbst sehen werdet, eine stark überzeichnete Comic-Grafik, die im entferntesten an Borderlands erinnert.

PUBG

PUBG wird ebenfalls ab sofort im Abo erhältlich sein. Der Vater aller Battle Royale Shooter sollte ja hinlänglich bekannt sein. Damit wird der Shooter zumindest für Gamepass-Nutzer etwas mehr wie die Free2Play Konkurrenz von Fortnite. Leider gilt dies allerdings mit zunehmend Mikrotransaktionen auch im Negativen.

Außerdem neu im Gamepass

Außerdem gab es noch einige kleinere Neuzugänge im Abo-Modell. Diese listen wir hier für euch auf: