Der Countdown zur Fortnite Season 10 ist abgelaufen und wir wissen nun was uns in der kommenden Season erwartet. Aktuell dauert die Wartung noch bis wahrscheinlich zur Mittagszeit an. Im folgenden haben wir Infos zur Karte als auch den Skins des Battlepasses für euch zusammengefasst.

B.I.E.S.T.

Das sogenannte B.I.E.S.T. is ein Mech welcher auf der Map auftaucht. Dieser kann schon beim abspringen aus dem Bus gesichtet werden. In dem Vehikel habt ihr Platz für zwei Spieler, dabei gibt es einen Fahrer und einen Schützen. Außerdem wird die Mechanik des Schutzschildes eingeführt. Hierbei werden 200 beliebige Materialien verbraucht. Das Schild schützt euch im Mech 5 Sekunden lang vor Schaden.

Battlepass

Natürlich gibt es auch einen neuen Battlepass in der neuen Season. Dieser kostet 950 V-Bucks und beinhaltet 100 Belohnungen die es freizuschalten gilt. Beim erwerb des Battlepasses erhaltet ihr sofort die Skins X-Meister und Catalyst. Desweiteren wird es Doppelspitzhacken, Emotes, Ladebildschirme und weitere Skins geben. Auf Stufe 100 wird dann endlich der Ultimaritter Skin freigeschaltet.

Änderungen auf der Karte

Für Season 10 wird die Karte ein Mix aus altem und neuem werden. Vorweg schaut es Anfangs so aus als hätte sich kaum etwas geändert. Wenn man sich die Map ansieht, erkennt man, dass Dusty Divot durch Dusty Depot ersetzt wurde. Zur Erinnerung, das Dusty Depot wurde einst in Season 4 zerstört. Darüber hinaus scheint das riesige Kaiju Skelett den umliegenden Landstrich verdorben zu haben, so scheint es, dass das Areal faulig wurde.

Wenn wir nun das Dusty Depot nochmal genauer betrachten wird das ganze nochmal interessanter. Schauen wir uns den südlichen Bereich an fällt uns der Meteor auf der scheinbar über dem Gebiet schwebt. Außerdem erkennt man so auch nochmal die Verunreinigung des Skeletts wesentlich besser.