Indivisible: Action-Rollenspiel erhält Release-Termin

505 Games und Lab Zero Games haben den Release-Termin des Action-Rollenspiels Indivisible, das für PC, PlayStation 4 und Xbox One, später sogar auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Im Zuge der Ankündigungen präsentiert der Indie-Entwickler zudem ein neues Gameplay-Video aus dem spannenden handgezeichneten Abenteuer.

Indivisible Release: Indie-RPG erscheint im Oktober

Das handgezeichnete Indie-Spiel Indivisible versteht sich als spannende Mischung aus Action-Rollenspiel und Plattformer. Entwickelt wird das Spiel von Lab Zero Games, die sich in der Vergangenheit unter anderem für Skullgirls verantwortlich zeigten.

Indivisible handelt von Ajna, einem fröhlichen Wildfang mit einer rebellischen Ader, die von ihrem Vater am Rand einer bäuerlichen Stadt großgezogen wird. Ihr Leben stürzt ins Chaos, als ihre Heimat angegriffen wird und eine mysteriöse Kraft in ihr erwacht.

Die riesige Fantasy-Welt des Spiels, die Charaktere und das ästhetische Design sind inspiriert von verschiedenen Kulturen und Mythologien. Im Verlauf ihres Abenteuers begegnet Ajna vielen „Inkarnationen“, das sind Menschen, die sie absorbieren und an ihrer Seite kämpfen lassen kann. Es gibt viele Inkarnationen, die man rekrutieren kann und die alle ihre eigene Geschichte und Persönlichkeit haben. Indem sie Menschen aus weit entfernten Ländern vereint, erfährt Ajna mehr über sich selbst, die Welt, die sie bewohnt und, was noch viel wichtiger ist, wie sie sie retten kann.



Erscheinen wird das Spiel am 08. Oktober für PC via Steam, PlayStation 4 und Xbox One. Für Nintendo Switch wird Indivisible zu einem späteren Zeitpunkt 2019 veröffentlicht. Die komplette globale Veröffentlichung der Einzelhandelsversion folgt am Freitag, den 11. Oktober.

Vorbestellungen sind jetzt auf Steam möglich und Spieler, die sich dazu entschließen, erhalten Bonus-Objekte. Hierzu gehören unter anderem Ajnas liebenswerter zahmer Tapir Roti, der sie auf ihrem Abenteuer zur Rettung der Welt von Loka begleitet, sowie exklusive Charakter-Skins, die von anderen beliebten Valve-Spielen inspiriert sind, sowie ein Portal-Begleiter-Würfel, damit sie sich niemals einsam fühlen. Die Vorbestellungen für weitere Plattformen beginnen in Kürze.

