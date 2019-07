In Japan erscheint eine Nintendo Switch im Disney-Thema

Ein neues Tsum-Tsum-Spiel, genauer gesagt Tsum-Tsum Festival, soll am 10. Oktober 2019 für die Nintendo Switch erscheinen. Passend dazu wird es in Japan ein ganz besonderes Hardware-Bundle geben, welches die Hybrid-Konsole ganz besonders in Szene setzen soll.

Ohren am Home-Button

Das besondere Nintendo Switch-Hardware-Bundle verfügt über ein gemustertes Dock, welches Disney Tsum-Tsum-Zeichen und Logo der besagten Reihe enthält. Die Joy-Con sind ebenfalls mit stimmigen Eyecatcher, wie beispielsweise Ohren am Home-Button, versehen und sind in den Farben Pink und Lila. Zusätzlich wurden diese noch mit weißen Punkten verziert.

Bei der entsprechenden Nintendo Switch wird es sich um das aktualisierte, langlebigere Modell handeln und hat zum Design passend kleine rosa Charakterköpfe von den im Spiel agierenden Akteure auf der Rückseite.

Das Tsum-Tsum Festival-Bundle wird am 10. Oktober in Japan veröffentlicht und soll 36.080 Yen (333 USD) kosten. Ob wir hierzulande mit einem Release rechnen können, steht bis dato noch in den Sternen.



