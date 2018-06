I came in like a Wrecking Ball – neuer Held für Overwatch angekündigt!

Overwatch gehört wahrlich zu den besten kompititiven Shootern der letzten Zeit. Umso weniger verwunderlich ist es, dass Entwickler Blizzard Entertainment an dem Spiel festhält und es regelmäßig mit neuen Inhalten und Updates optimiert und erweitert. Dementsprechend wurde kurzerhand ein neuer tierischer Held mithilfe eines kurzen Trailers für den Action-Titel angekündigt.

Freut euch also auf einen knuffigen Hamster, welcher augenscheinlich das Schlachtfeld innerhalb eines kugelrunden Mechas betritt. Unter anderem wird Hammond auch mit dem Namen „Wrecking Ball“ klassifiziert. Hier der Trailer:

Wrecking Ball has rolled into the lineup!

Game Director Jeff Kaplan gives the low down on Overwatch’s new hero.

📽 https://t.co/uu2UmxQXf3 pic.twitter.com/psOvhJtW2W

— Overwatch (@PlayOverwatch) 28. Juni 2018