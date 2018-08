Horizon: Zero Dawn – Koop-Modus war geplant. Details zu ersten Konzepten

Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games war zweifelsohne eines der besten Spiele des vergangenen Jahres. Dabei hätte das Spiel eigentlich ganz anders aussehen können, wie Mathijs de Jonge, Game Director bei Guerrilla Games, in einem Interview von NoClip verrät.

Zu Beginn der Entwicklung verfügte Aloys Abenteuer noch über einen Koop-Modus für zwei Spieler, welcher dann aber entfernt wurde. Das Spiel lief in dieser frühen Entwicklungsphase kooperativ einwandfrei. Allerdings meinten die Entwickler, dass sie nur 50 Prozent aller gewünschten Features ins Spiel einbauen können, wenn man sich weiter auf den Koop-Modus konzentrieren würde. Deshalb wurde die Idee verworfen.

„Da Horizon: Zero Dawn unser erstes Spiel dieser Marke war, wollten wir 100 Prozent aller Features haben und opferten dafür den Koop“

sagt de Jonge.

Außerdem war ursprünglich eine Karte enthalten, die an die Indiana Jones-Filme erinnerte. In den Filmen sieht man beispielsweise ein Flugzeug über eine Weltkarte fliegen, wenn die Figuren von einem Land ins nächste reisen. In einer frühen Version des Spiels wurde solch eine Karte bei Schnellreisen eingeblendet. Aloy lief auf der Karte zu ihrem Schnellreiseziel.

Bei Tests mit Spielern stellte sich jedoch heraus, dass diese Idee nicht gut ankam: Für die Spieler bewegte sich Aloy viel zu langsam und sie sahen darin keine Schnellreise. Deshalb entfernte Guerrilla Games die Karte wieder.