Hardwarehersteller Razer bringt mit der Razer Ripsaw HD seine erste Capture Card heraus

Dabei soll vor allem ein smoothes Erlebnis gewährleistet werden. Das heißt, dass Razer durch das 4K Passthrough anstrebt, euren Zuschauer das Spiel in stabilen und gestochen scharfem 1080p zu 60 FPS zu übertragen, während ihr das Spiel in feinster 4K-Auflösung spielt:

„Dank 4K Passthrough kannst du deinen Stream kompromisslos in Gaming- oder Streaming-Qualität aufnehmen. Während du Gaming in 4K genießt, erlebt dein Publikum deinen Stream in gestochen scharfem 1080p. Die Karte ist auch kompatibel zu Konsolen wie der PS4 Pro und der Xbox One X.“