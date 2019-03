Gerüchte machten sich schon die letzten Tage breit. Seit der heutigen Inside Xbox Sendung herrscht Sicherheit: Die Halo Master Chief Collection erscheint auch für PC-Spieler. Das erste Mal dürfen damit PC Spieler die gesamte Halo Saga nacherleben.

Wann erscheint Halo Master Chief Collection auf PC?

Einen großen Tag der Veröffentlichung gibt es nicht zu vermelden. Die einzelnen Teile der Reihe sollen nach und nach veröffentlicht werden. So will man sich am besten auf jeden Titel der Halo Masterchief Collection einzeln konzentrieren können. Daten wurden keine genannt. Käufer der Xbox Versoon können also vermutlich direkt am PC loslegen, sobald der erste Teil fertiggestellt ist. Neben dem Microsoft Store soll Halo MCC dann übrigens auch auf Steam erhältlich sein.

Halo Reach wird Teil der Halo MCC

Halo Reach, ein oft nachgefragtes fehlendes Stück im Halo Kanon in der MCC wird ebenfalls Teil der Collection werden. Die Reach Multiplayer Maps sollen jedem Spieler der bisherigen Edition frei zur Verfügung stehen. Die Singleplayer Kampagne wird als Premium DLC käuflich zu erwerben sein oder mit einem Gamepass Abo spielbar.

Quelle: Inside Xbox