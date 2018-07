Hack ’n‘ Slay RWBY: Grimm Eclipse erscheint in Kürze für Xbox One

Die erfolgreiche Anime-Serie RWBY von Rooster Teeth erhält in Kürze einen Spieleableger auf der Xbox One. RWBY: Grimm Eclipse, so der Name des Spiels, ist ein Koop-Hack-and-Slay-Spiel für bis zu vier Spieler.

Dabei schlüpfen Spieler in die Haut von Ruby, Weiss, Blake und Yang (RWBY) und ziehen in die Schlacht gegen Grimm. Jede der vier Spielfiguren bietet eigene individuelle freischaltbare Fähigkeiten und Verbesserungen.

Neben einem umfangreichen Singleplaymodus fokussiert sich das Spiel vor allem auf den kooperativen Online-Mehrspielermodus, in dem ihr viele aus der Serie bekannte Orte, aber auch ganz neue Gebiete bereisen dürft.

Spielerisch orientiert sich der Titel dabei an Dynasty Warriors, bietet aber auch Teamplay-Elemente im Stile von Left 4 Dead.

RWBY: Grimm Eclipse erscheint am 17. Januar für Xbox One und PC. Als kleine Einstimmung haben wir den Launch Trailer für euch.