Die Gunman Clive-Spiele sollten dem einen oder anderen von euch eventuell ein Begriff sein. So hatten wir die Reihe bereits vor geraumer Zeit für den Nintendo 3DS und die Nintendo Wii U im Testlabor. Wie Hörberg Productions nun bestätigte werden Gunman Clive 1 & 2 demnächst als Compilation in der Gunman Clive HD Collection auch für Nintendo Switch erscheinen.

In den Titeln erwartet euch klassisches 2D-Gameplay im Wilden Westen. Hier hüpft, schießt und rennt ihr durch abwechslungsreiche Level und müsst darüber hinaus euren Finger am Abzug unter Beweis stellen. Aufgelockert wird das Ganze dabei durch verschiedene Endbosse und actionreiche Level an Bord eines Flugzeuges etc.

Erscheinen soll die Collection am 17. Januar 2019. Einen genauen Preis gibt es allerdings noch nicht.

Quelle: Hörberg Productions