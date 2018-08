Neuer Meilenstein für GTA 5: Wie CEO Strauss Zelnick in einer Telefonkonferenz gegenüber Investoren und Analysten bestätigte, konnte Take-Two mittlerweile fast 100 Millionen Exemplare des Spiels weltweit an den Handel ausliefern.

GTA 5 erschien am 17.09.2013 für PS3 und Xbox 360 in Europa und den USA. Die PS4- und Xbox One-Versionen folgten am 18.November 2014, während die PC-Fassung am 14. April 2015 veröffentlicht wurde.

Bereits im April 2018 sicherte sich GTA 5 den Spitzenplatz des erfolgreichsten Entertainment-Produktes alles Zeiten.