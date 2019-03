Nun ist es doch endlich so weit. tinyBuild teilte vor wenigen Minuten via Twitter mit, dass ihr morbides Spiel Graveyard Keeper für die Nintendo Switch kommt. Die ersten, die die Möglichkeit haben den Titel auf der Switch zu spielen sind die Besucher der PAXEast2019. Ein genaues Releasedatum wird hingegen leider nicht genannt.

Announcing #GraveyardKeeper for #NintendoSwitch – playable on a Switch, in a coffin at #PAXEast2019.

And yes, you can Amazon Prime coffins to a gaming convention. Had an awkward call from them… just said we’re going to a coffin convention ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/qZyJ7hGHbf

— tinyBuild (@tinyBuild) 27. März 2019